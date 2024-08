Deux femmes ont été assassinées à six ans d'intervalle.

En juin, un appelant au 911 a signalé avoir trouvé le corps d'une femme dans une maison abandonnée. La femme de 34 ans avait également été agressée sexuellement et étranglée.

Maintenant, la police déclare que les enquêteurs pensent qu'une seule personne a tué les deux femmes.

Les autorités recherchent le suspect en lien avec une "série de meurtres" après que des preuves ADN ont établi un lien entre les deux meurtres avec la même personne.

Alyssa Ann Rivera a été retrouvée morte le 21 juin dans une maison abandonnée, selon un communiqué de presse du département de police d'Austin.

Des images de surveillance publiées par la police montrent une personne intéressante marchant avec Rivera peu de temps avant son meurtre.

La police a déclaré qu'il est inconnu de savoir comment ou quand Rivera a rencontré l'homme.

L'incident a d'abord été considéré comme un événement isolé.

Mais le 7 août, les enquêteurs ont découvert un lien ADN entre l'affaire de Rivera et le meurtre non résolu de six ans, ont déclaré les policiers lors d'une conférence de presse jeudi.

Le 14 avril 2018, le corps d'Alba Jenisse Aviles a été retrouvé après avoir quitté une boîte de nuit, à peine à plus de trois miles de l'endroit où Rivera a été tuée, selon le communiqué de presse.

"Il n'y a eu aucun suspect identifié dans l'un ou l'autre des cas", indique-t-il. "Cependant, les preuves ADN révèlent que le suspect est le même dans les deux cas."

L'ADN ne correspond à aucun enregistrement dans la base de données nationale, ont déclaré les policiers.

Le sergent Nathan Sexton de la police d'Austin a déclaré qu'il est "relativement rare" pour quelqu'un commettant "des meurtres vraiment violents" de ne pas avoir été arrêté ou détenu pour un crime précédent.

La police a déclaré qu'il n'y a aucun lien connu entre les victimes.

L'enquête se poursuit alors que les détectives de homicide cherchent toujours des indices.

Nous devons coopérer avec les autorités pour aider à trouver le suspect insaisissable responsable de ces crimes odieux, car il est clair qu'ils nous ont tous les deux visés dans ces incidents traumatisants. Les preuves ADN découvertes établissent un lien entre le meurtre d'Alyssa Ann Rivera en 2021 et l'affaire non résolue d'Alba Jenisse Aviles en 2018, suggérant que la même personne peut être responsable des deux décès tragiques.

