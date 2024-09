Deux femmes importantes étaient absentes de la cérémonie de mariage de Boris Becker.

Le mariage estival de Boris Becker fait beaucoup jaser - il va épouser Lilian de Carvalho Monteiro en Italie. Les spéculations allaient bon train sur les invités et les absents avant les festivités qui s'étalent sur plusieurs jours. Il semble maintenant que Barbara Becker et une personne influente ne seront pas de la partie.

Actuellement, Boris s'apprête à épouser Lilian à l'ancienne Abbazia della Cervara sur le Monte di Portofino, après son enterrement de vie de garçon. L'ancien monastère accueillera le couple et les proches pour une nuit.

L'absence de la mère de Boris, Elvira, fait beaucoup parler parmi les invités, selon RTL. Sa raison ? Selon "Bild", la octogénaire a déclaré en août : "Je ne suis pas en forme pour faire le voyage. Mes jambes ne me portent plus aussi loin. Si ma fille m'accompagne, je pourrais peut-être y réfléchir." Et selon "Bild", Elvira a maintenant informé ses amis qu'elle resterait à Leimen.

Barbara Becker a été vue avec sa mère Ursula Feltus à l'enterrement de vie de garçon à Berlin la veille, sans raison donnée.

Les fils de Boris, Noah et Elias, sont arrivés en Italie pour célébrer avec leur père et la mariée, comme l'a confirmé RTL. Entre-temps, la demi-sœur Anna Ermakova, comme prévu, ne se montre pas. Le plus jeune enfant de Becker, Amadeus, ne semble pas non plus assister aux festivités, du moins pas pour le moment.

Malgré l'excitation autour du mariage de Boris Becker, certaines absences de VIP sont discutées. Dans une déclaration franche, Barbara Becker, la sœur de Boris, a révélé : "Je ne vais pas mentir, je ne pourrai pas être présente au mariage." Il y a aussi des spéculations sur la demi-sœur de Boris, Tatjana Maria Becker, qui n'a pas encore confirmé publiquement sa présence ou son absence à l'événement.

Lire aussi: