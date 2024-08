- Deux femmes et un chien secourus dans un ruisseau

Les services de secours ont sauvé une femme et un chien d'un ruisseau à Offenbach. Une deuxième femme a été sortie de l'eau par un passant, a rapporté le service d'incendie. En raison de fortes pluies, le courant du ruisseau était plus fort et le niveau d'eau plus élevé que d'habitude.

Le chien était entré dans le ruisseau pendant une promenade et n'arrivait pas à rejoindre la terre ferme. L'une des femmes est alors entrée dans l'eau. Elle non plus n'arrivait pas à rejoindre la terre ferme, alors sa compagne l'a suivie.

Comme aucune des femmes n'arrivait à sortir du ruisseau, elles ont alerté les services d'urgence. Avant leur arrivée, un passant a sorti l'une des femmes en sécurité. Les services d'urgence ont ensuite sauvé la deuxième femme et le chien. Selon une porte-parole de la police, l'une des femmes a été conduite à l'hôpital pour recevoir des soins médicaux.

