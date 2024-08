- Deux femmes disparues dans le Rhin - un corps retrouvé

Une femme et un adolescent ont disparu depuis dimanche dans le Rhine à la frontière germano-suisse - un corps a été retrouvé. Il a été découvert mercredi après-midi le long de la rive dans la région de Reckingen, un quartier de Küßaberg, selon la police. Il est probable que ce soit le jeune de 15 ans disparu, mais l'identité n'a pas encore été confirmée. L'enquête se poursuit. Les recherches reprendront dans les prochains jours.

Dimanche soir, une femme de 29 ans et un adolescent de 15 ans ont été emportés par le Rhine à Hohentengen. Tous deux ne savaient pas nager, selon la police. Une opération de recherche germano-suisse conjointe a été mise en place depuis. Küßaberg en Bade-Wurtemberg se trouve dans la partie sud de l'Allemagne, juste à la frontière avec la Suisse.

Selon un rapport de police antérieur, six personnes se trouvaient sur la rive d'un affluent du Rhine dimanche soir. Tous ne savaient pas nager. Les premières enquêtes suggèrent que le groupe s'est aventuré trop loin dans l'eau, a perdu l'équilibre et a été entraîné dans le Rhine par le courant. Les membres de la famille qui ont accouru pour aider ont réussi à sauver quatre des six personnes de l'eau.

