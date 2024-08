- Deux félins ont été abattus par un canon à air.

Inconnu tire à l'arme à air comprimé sur deux félins en Haute-Palatinat, causant des blessures légères. Selon les premières investigations menées à Ploessberg, district de Tirschenreuth, ces félins ont été touchés Recently or in the previous week. Le vétérinaire intervenant a détecté des restes potentiels de balle à l'intérieur des animaux. Les autorités chargées de l'application de la loi ont lancé une enquête et appellent les témoins éventuels à se manifester.

L'arme à air comprimé utilisée par l'attaquant est un type d'arme potentiellement dangereux pour d'autres animaux également. L'enquête a révélé que les armes utilisées pourraient potentiellement représenter une menace pour la faune locale de la région.

