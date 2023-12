Deux étrangers se sont rencontrés lorsque leur vol a été retardé la veille de Noël 1975. Voici comment ils sont devenus amis pour la vie

C'était la veille de Noël 1975. Aéroport LAX. Cathy, qui avait déménagé à Los Angeles plus tôt cette année-là, était désespérée de retourner dans sa ville natale de Yakima, dans l'État de Washington.

Cathy avait quitté Washington pour la Californie, pleine d'espoir et d'enthousiasme. Pour Cathy, âgée de 23 ans, Yakima semblait confinée. Elle voulait faire l'expérience de la vie dans une grande ville.

"J'ai grandi dans une petite ville, je voulais aller dans un endroit où il y avait plus à faire", explique Cathy à CNN Travel aujourd'hui.

Elle a trouvé un petit appartement dans la vallée de San Fernando qu'elle a fait sien. Son travail était bon, ses collègues beaucoup plus âgés qu'elle, mais tous sympathiques et accueillants.

Mais Cathy n'avait pas d'amis de son âge. Elle se sentait seule et isolée dans la grande ville. Elle se demandait si le fait de s'installer seule à Los Angeles n'avait pas été une erreur.

"Je commençais vraiment à penser que ce n'était peut-être pas là que j'étais censée être", dit Cathy.

Alors qu'elle se préparait à retourner chez ses parents pour les vacances, Cathy a décidé qu'une fois sur place, elle leur annoncerait qu'elle revenait pour de bon.

Lorsque Cathy s'est retrouvée dans la file d'attente pour l'enregistrement et qu'elle a découvert que son vol était retardé, elle a eu l'impression que c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase - rien ne semblait aller bien.

Elle essayait de se débarrasser de son sentiment d'abattement lorsque la femme qui faisait la queue devant elle s'est retournée, a souri et a engagé la conversation.

Elle avait une quarantaine d'années et un air amical et chaleureux qui l'a tout de suite rendue sympathique à Cathy. À côté d'elle se tenait une femme qui semblait avoir le même âge que Cathy - elle souriait aussi, mais un peu plus timidement.

"Je m'appelle Millie", dit la femme plus âgée. "Voici ma fille, Debbie. Où allez-vous ?"

"Je m'appelle Cathy", dit Cathy. "Je vais à Yakima, dans l'État de Washington."

"Eh bien, nous essayons d'aller à Eugene, dans l'Oregon", dit Millie. "Mais nous n'allons nulle part pour l'instant. Alors pourquoi ne pas aller boire un verre ?"

Il est 11 heures du matin, mais Cathy n'hésite qu'un instant. La présence amicale de Millie et Debbie l'a immédiatement réconfortée. Les trois femmes se dirigent vers le bar de l'aéroport.

Amitié à l'aéroport

Pendant que Millie commande pour elles, Debbie et Cathy discutent. Debbie explique qu'elle a 24 ans et qu'elle vient de Californie - elle vit à Norwalk, une ville située à environ 15 miles à l'est de Los Angeles, et elle se rend avec sa mère dans l'Oregon pour rendre visite à sa famille pendant les vacances.

Cathy a trouvé que Debbie était facile à aborder. Elle était drôle et sympathique. Et lorsque Millie est revenue à la table avec une tournée de boissons, sa personnalité vive et bavarde a permis à la conversation de se poursuivre.

Millie semblait reconnaître la solitude de Cathy. Cathy pense aujourd'hui qu'elle l'a "mise en relation" avec Debbie.

"Lorsque nous avons pris l'avion quelques heures plus tard, Millie avait fait changer nos sièges pour que nous puissions nous asseoir ensemble et continuer à discuter", raconte Cathy.

Bien que Cathy ait eu un point d'arrivée différent de Millie et Debbie, elles ont toutes volé dans le même avion et via la même compagnie aérienne - Hughes Airwest, une compagnie régionale aujourd'hui disparue, liée au milliardaire Howard Hughes. L'avion devait longer la côte ouest et faire quelques escales en cours de route.

Malgré le retard et la frustration de nombreux passagers, l'ambiance était joyeuse à bord.

"Nous sommes montés dans l'avion et toutes les hôtesses de l'air portaient des bonnets de Père Noël", se souvient Cathy.

Chaque fois que l'avion atterrissait, débarquait des passagers et reprenait l'air, les voyageurs restants se voyaient offrir une tournée de boissons gratuites pour s'excuser du retard.

"Chaque fois que nous montions, il y avait une autre boisson sur mon plateau", raconte Cathy. "Nous étions d'humeur très festive.

Lorsque l'avion s'est arrêté à Eugène, Millie et Debbie ont débarqué, non sans avoir échangé leurs coordonnées avec Cathy.

Je lui ai dit : "Avez-vous des projets pour le réveillon du Nouvel An ? Elle m'a répondu 'Non'. Je lui ai alors dit : "Voici mon numéro de téléphone, n'hésitez pas à m'appeler et n'hésitez pas à venir chez moi"", se souvient Debbie.

"Soudain, j'avais une amie de mon âge", dit Cathy.

Noël et Nouvel An

À Yakima, la famille de Cathy est venue la chercher à l'aéroport. Elle est ravie de les voir, mais la journée passée à boire a fait des ravages.

"Je ne me souviens même pas d'être descendue de l'avion", dit-elle en riant. "Je me sentais déjà très mal quand je suis rentrée à la maison.

Lorsque Cathy est rentrée chez ses parents, son frère et sa belle-sœur étaient là aussi, avec leurs jeunes enfants. La famille avait attendu l'arrivée de Cathy et espérait échanger des cadeaux.

Mais Cathy s'est rapidement endormie dans l'autocar.

"Je me souviens de l'un des garçons - ils avaient, je ne sais pas, quatre et six ans à l'époque. Il est venu s'asseoir à côté de moi et a essayé de me réveiller", se souvient Cathy.

Le lendemain matin, le jour de Noël, Cathy est assise à la table de la cuisine avec sa mère. Elle avait évacué toute gueule de bois potentielle et se sentait à nouveau plus humaine.

"Comment s'est passé ton vol, à part l'alcool ?" demande la mère de Cathy en haussant les sourcils.

"J'ai rencontré des gens très gentils", explique Cathy. "Ils m'ont donné leurs numéros. Je pense que je les appellerai à mon retour."

Elle mentionne que Debbie l'a invitée pour le réveillon du Nouvel An.

"C'est super", dit la mère de Cathy en l'encourageant. "Tu devrais l'inviter".

"Oui, je crois que je vais le faire", dit Cathy. "Je l'ai vraiment appréciée.

Le reste des vacances festives de Cathy à Washington s'est déroulé dans un joyeux brouillard de famille, de nourriture et de célébrations.

Au moment de rentrer en Californie, Cathy se sent plus excitée qu'inquiète.

"Quelques jours auparavant, j'avais envisagé de parler à mes parents d'un déménagement. Et maintenant, j'envisageais de faire la connaissance de quelqu'un et d'avoir un ami là-bas", raconte Cathy.

Debbie était elle aussi ravie de revoir Cathy. Elle n'a jamais douté que Cathy reprendrait contact avec elle.

"J'avais un sentiment chaleureux à l'idée de notre rencontre. Et d'une certaine manière, je savais que Cathy allait m'appeler", dit-elle.

Devenir amis

Cathy a effectivement appelé et a assisté au réveillon de Debbie. Cathy est ensuite restée chez elle et, le lendemain, elle a vécu son premier tremblement de terre. Les tremblements de terre sont plus fréquents en Californie qu'à Washington, et Cathy est déconcertée par la décontraction de Debbie.

Elle se dit : "Qu'est-ce que je fais ? Et je lui ai dit : "Cathy, chérie, ce n'était rien. C'est fini. Assieds-toi et détends-toi", se souvient Debbie. "Depuis, nous sommes restées en contact.

"Le reste, comme on dit, fait partie de l'histoire", déclare Cathy. "Nous avons continué à nous fréquenter.

Après avoir rencontré Debbie, le monde californien de Cathy s'est ouvert. Debbie l'a d'abord présentée à sa bande d'amis.

"Peu de temps après, deux personnes de mon âge ont commencé à travailler à mes côtés, au printemps, et je me suis liée d'amitié avec elles", se souvient Cathy.

"Mais honnêtement, Debbie et sa mère sont probablement la principale raison pour laquelle j'ai fini par rester en Californie du Sud, parce que Millie m'a en quelque sorte adoptée. Je disais à tout le monde qu'elle était ma mère californienne".

Millie appelait Cathy et l'invitait à dîner, ne la laissant pas partir avant qu'elle n'ait pressé dans ses mains des Tupperwares remplis de nourriture à ramener à la maison.

Pendant ce temps, Cathy et Debbie se rencontraient régulièrement en couple et se parlaient régulièrement au téléphone entre deux rendez-vous.

"Il y avait toujours une excuse pour aller faire du shopping. Peu importe où nous allions. Nous allions même jusqu'à Rodeo Drive, mais nous n'achetions rien", raconte Debbie.

"Nous ne pouvions rien nous permettre, mais c'était amusant de se poser des questions", ajoute Cathy.

L'un de leurs lieux de prédilection était le Dodger Stadium, le stade des Dodgers de Los Angeles. Les deux amies dépensaient 4 dollars pour des places dans les gradins et le reste de leur argent pour acheter des hot-dogs de 10 pouces portant le nom de l'équipe de base-ball.

"Nous adorions les matchs des Dodgers, mais plus important encore, nous adorions les hot-dogs des Dodgers", raconte Debbie en riant.

À la fin de l'année 1976, Cathy planifie un nouveau voyage dans sa ville natale. Elle décide de ne pas prendre l'avion cette fois-ci, d'une part pour éviter d'autres retards et d'autre part pour économiser de l'argent.

"J'ai donc demandé à Deb si elle voulait faire un voyage en voiture et venir à Washington avec moi pour rencontrer ma famille", se souvient Debbie.

Les deux amies se sont mises en route, prévoyant de rouler toute la nuit. Mais il s'est mis à pleuvoir si fort qu'elles pouvaient à peine voir la route. C'est alors qu'elles ont crevé.

"Nous nous sommes mises sur le bas-côté de la route. Il pleuvait à verse, il n'y avait pas de téléphone portable à l'époque, rien. La nuit tombait", se souvient Cathy.

Heureusement, un passant sympathique s'est arrêté et les a aidés à changer le pneu. Comme il n'acceptait pas d'argent liquide, Debbie et Cathy ont insisté pour qu'il prenne quelques-uns des nombreux sandwichs et biscuits que Millie avait préparés pour leur voyage.

Pour Debbie et Cathy, tout cela fait partie de l'aventure - des incidents de voyage que l'on accepte au lieu de les déplorer. Après tout, c'est ce qui les a réunies au départ.

Lorsque les deux amies sont enfin arrivées à Washington, Debbie a été accueillie à bras ouverts par les parents de Cathy.

Le père de Debbie étant décédé lorsqu'elle était adolescente, celui de Cathy est rapidement devenu une sorte de figure paternelle de substitution pour elle.

"J'aimais ses parents à en mourir. La première fois que j'ai rencontré son père, il m'a dit : "Viens ici, petite. Fais-moi un câlin. C'était une famille adorable", raconte Debbie.

Plus tard, Millie, la mère de Debbie, a également fait la connaissance des parents de Cathy. Chaque fois que la famille de Cathy était en ville, elle rencontrait Millie.

"Sa mère s'est vraiment liée à mes parents, et eux se sont liés à elle", explique Cathy.

"C'était fait pour durer", ajoute Debbie.

Connectés pour la vie

Cathy a vécu en Californie pendant les 17 années qui ont suivi, tout en restant très amie avec Debbie. Au début des années 1990, elle est retournée à Washington. Son entreprise ouvrait une nouvelle division à Seattle - c'était une excellente opportunité de travail et cela permettait à Cathy de se rapprocher de ses parents de quelques heures.

"Mes parents vieillissaient à ce moment-là", explique Cathy.

Après le déménagement, Cathy est restée très amie avec Debbie. Elle se rendait encore régulièrement en Californie pour son travail et parlait souvent à Debbie au téléphone. Les deux amies ont également vécu des aventures en dehors de leur ville d'origine.

"Elles sont allées à Disneyland, à Knott's Berry Farm et ont fait un voyage mémorable à Las Vegas pour voir Paul Anka", raconte Cathy.

Aujourd'hui, Debbie et Cathy sont toutes deux septuagénaires. Elles n'ont pas vécu l'une près de l'autre depuis plus de 30 ans. Mais elles sont restées proches et se sont soutenues l'une l'autre tout au long de ces décennies.

"Je pense qu'il faut y travailler", dit Cathy à propos de l'amitié. "On ne peut pas la considérer comme acquise. Et je pense que les personnes qui sont restées dans ma vie sont celles qui sont censées y être. Je pense que Debbie a toujours été destinée à être là. Et c'est pourquoi il a été facile pour nous de maintenir notre amitié."

"Ce n'est peut-être pas toujours une fois par semaine, mais nous sommes toujours en contact", dit Debbie. "Nous nous souvenons de l'anniversaire de l'autre - je l'appelle et je chante très fort au téléphone pour elle. Il faut faire un effort, mais je pense qu'il n'est pas nécessaire d'en faire des tonnes pour rester en contact. Envoyez une carte d'anniversaire à votre ami, ou chantez très fort pour lui au téléphone.

Ces dernières années, les deux femmes ont toutes deux perdu des amis proches, ce qui les a rendues d'autant plus reconnaissantes pour les êtres chers qui font encore partie de leur vie, ainsi que pour le rôle joué par ceux qui ne sont plus là.

Millie, la mère de Debbie, leur manque particulièrement. Elles lui attribuent toujours le rôle qu'elle a joué dans leur rencontre à l'aéroport.

"Nous avons vécu le décès de la mère de Deb, de mes deux parents et d'autres membres de la famille avec lesquels nous étions proches, et nous avons toutes deux eu des problèmes de santé au fil des ans", explique Cathy, qui est allée rendre visite à Debbie pour lui remonter le moral après une prothèse de la hanche.

"Je sais toujours que je peux appeler Deb et lui parler. À la fin de notre conversation, nous serons probablement en train de rire, ce qui est toujours une bonne chose d'avoir une amie qui vous sort de la mauvaise passe dans laquelle vous vous trouvez".

En raison de problèmes de santé - sans parler de la pandémie - les deux amies ne se sont pas vues en personne depuis quelques années. Mais Cathy prévoit un voyage en Californie au printemps de l'année prochaine.

"Je peux vous garantir que lorsque nous nous reverrons, ce sera comme si nous avions été ensemble le mois précédent et que nous reprendrons tout de suite nos conversations et nos rires", dit-elle.

En attendant, les deux amies ne manqueront pas de discuter le soir de Noël. C'est en quelque sorte une tradition pour elles de se parler au téléphone ce jour-là, d'une part pour transmettre des vœux de fête et d'autre part pour se remémorer des souvenirs.

Cathy appellera et dira : "Joyeux Noël. Joyeux anniversaire de la nuit où nous nous sommes rencontrés, la veille de Noël", raconte Debbie.

Cette année, ce sera le 48e anniversaire de cette rencontre.

"Il est clair que ce fut le meilleur vol retardé de ma vie", déclare Cathy.

"C'est une amitié merveilleuse", reconnaît Debbie.

