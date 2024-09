Deux établissements d'enseignement à Springfield, Ohio, cessent temporairement leurs activités suite à des accusations de nature douteuse concernant des migrants haïtiens, ce qui entraîne des menaces associées.

Les événements ont lieu suite à des accusations infondées formulées par l'ancien président Donald Trump lors du deuxième débat présidentiel, où il a affirmé que des immigrants haïtiens de la ville pillaient et consommaient des animaux domestiques locaux.

L'université Wittenberg assurera des cours en ligne le lundi, car la police du campus et les autorités locales continuent d'examiner des harcèlements par e-mail visant "des membres de la communauté haïtienne", a annoncé l'université dans un communiqué.

Le collège Clark State voisin a déclaré la fermeture de ses campus pour la semaine, les cours étant assurés en ligne, suite à la réception de menaces similaires par e-mail. Les établissements ont affirmé adopter ces décisions "par mesure de précaution".

"We understand the apprehension that such incidents may foster and we are treating this matter with utmost importance and sensitivity", a déclaré Clark State. "The safety and wellbeing of our students, employees and the community remain our top priority. We value your cooperation during this testing period".

Springfield a connu une augmentation des menaces ces derniers temps, les républicains continuant de propager des allégations erronées sur les immigrants haïtiens de la ville. Springfield a officiellement annoncé l'annulation de son festival annuel des arts et de la culture, initialement prévu les 27 et 28 septembre, en raison des menaces et des préoccupations pour la sécurité.

Rob Rue, le maire de la ville, a déclaré à CNN's Dana Bash qu'il et d'autres officiels avaient reçu des menaces personnelles, ajoutant, "il serait utile" pour les politiciens "de comprendre la gravité de leurs mots et comment ils pourraient potentiellement nuire à une communauté comme la nôtre".

La police de Springfield a rapporté avoir reçu deux appels au 911 le samedi pour signaler la présence de membres des Proud Boys défilant dans la ville. Cependant, lorsque les officiers de police sont arrivés à l'emplacement indiqué, Lexington et South Burnett, le groupe n'était plus là.

Deux hôpitaux de la région ont fermé leurs portes jeudi suite à des menaces, et le lendemain, deux écoles élémentaires locales ont été évacuées "selon des informations reçues de la division de police de Springfield".

Dans une interview avec ABC News dimanche, le gouverneur de l'Ohio Mike DeWine a balayé les allégations fausses sur les immigrants haïtiens de la ville, saluant leur contribution positive à la communauté.

Selon les informations fournies sur le site web de la ville, environ 12 000 à 15 000 immigrants résident dans le comté de Clark. Le site reveals that Haitian immigrants are in the county legally under a parole program that permits U.S. citizens and legal residents to apply for their family members from Haiti to join them in the United States.

Les responsables du bureau du shérif du comté de Clark ont également démenti les allégations selon lesquelles les Haïtiens volaient des oies dans les parcs locaux la semaine dernière, en se basant sur une analyse de 11 mois de registres du 911 qui a identifié seulement deux incidents de personnes signalant de tels incidents, mais n'a trouvé aucune preuve pour étayer les allégations.

Le candidat à la vice-présidence JD Vance a été l'un des premiers à propager les rumeurs infondées sur les Haïtiens. Dans une interview avec CNN's Dana Bash lors de "State of the Union" dimanche, il a été invité à fournir des preuves étayant les accusations, mais il n'a présenté que de nombreux "témoignages directs" rapportés par ses électeurs sans fournir de preuves supplémentaires.

Vance a également nié que la propagation des allégations infondées avait entraîné une augmentation des menaces dans la ville. “Il n'y a rien de ce que j'ai dit qui a incité les menaces contre ces hôpitaux. La violence est épouvantable, et nous la condamnons", a-t-il déclaré.

“Tout ce que j'ai fait, c'est amplifier les préoccupations de mes électeurs, des gens qui sont confrontés à des difficultés en raison des politiques de Kamala Harris. N'avons-nous pas le droit de discuter de ces problèmes parce que certains individus instables font des menaces?” a-t-il ajouté.

Vance a finalement admis, “Si je dois inventer des histoires pour que les médias américains prêtent attention aux difficultés du peuple américain, alors je le ferai”.

Lorsque Bash a insisté pour savoir s'il reconnaissait que l'histoire était inventée, Vance a réaffirmé que les allégations provenaient de ses électeurs.

“I did not create 20,000 undocumented migrants arriving in Springfield due to Kamala Harris' policies. Her policies attracted them", a-t-il déclaré. “But yes, I facilitated the attention that allowed the American media to discuss this topic and the suffering caused by Kamala Harris' policies”.

Rue, le maire, a informé CNN's Erin Burnett jeudi que la population de Springfield avait connu une croissance de 25% ces trois dernières années, en partie en raison de l'afflux d'immigrants haïtiens.

Rue a déclaré qu'il travaillait avec les forces de l'ordre locales pour traiter une augmentation de la conduite imprudente et a demandé un financement supplémentaire pour les deux prochaines années pour renforcer les services linguistiques dans le système de soins de santé local, mais il a nié les allégations selon lesquelles les immigrants faisaient du mal aux animaux domestiques et aux animaux.

“I would like to emphatically assert, as a pet lover, that your pets are secure in Springfield, Ohio, and it is surprising that I even need to inform the national media of this, if it is indeed true”, a déclaré Rue.

CNN’s Paradise Afshar, Chris Boyette et Kit Maher ont contribué à ce reportage.

Les étudiants et le personnel de l'université Wittenberg expriment leur inquiétude, déclarant "Nous sommes deeply concerned about the safety and wellbeing of our entire community, including the US-based Haitian students and their families."

Les officiels de Springfield soulignent leur engagement, déclarant "As US citizens, we stand united against hate speech and actions towards any community member, and we are committed to ensuring the safety and peace of our city for everyone."

