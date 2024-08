Se rapprochant du seuil des années 2026 et 2027 - Deux entités administratives se dirigent vers les gratte-ciel dansants.

Les Tours Dansantes de la Reeperbahn de Hambourg abriteront bientôt à la fois l'Administration économique et de la circulation. De plus, les entreprises de promotion de Hambourg sont prévues pour déménager dans la structure conçue par l'architecte Hadi Teherani d'ici la fin de l'année 2026/2027, selon la déclaration de l'Administration financière, économique et de la circulation. L'accord de location a été finalisé en août par l'ISZ Immobilien Service Zentrum GmbH du département financier et le propriétaire, Hansainvest Real Assets GmbH, pour une durée de 20 ans. Une approbation parlementaire est toujours en suspens.

Environ 980 personnes occuperont les étages 1 à 17

Selon les détails, environ 980 agents des administrations et des promotions emménageront dans une partie importante des étages 1 à 17 des Tours Dansantes, qui ont été achevées en 2012 et disposent d'une superficie locative totale d'environ 21 000 mètres carrés. La structure répond déjà aux normes énergétiques les plus strictes et contribuera ainsi à atteindre les objectifs climatiques fixés par le Sénat. Actuellement, les administrations sont toujours installées dans un bâtiment historiquement peu économe en énergie.

Les Tours Dansantes - construites en 2012 pour environ 180 millions d'euros à l'entrée de la "mile scandaleuse" - se composent de deux bâtiments de 90 et 85 mètres de haut. Le nom vient de la construction de la façade cintrée, qui s'incline d'abord l'une vers l'autre et se courbe ensuite dans des hauteurs opposées. La structure abrite des espaces de bureau, ainsi que des logements pour un hôtel et le club conventionnel Mojo, répartis sur jusqu'à 24 étages.

Teherani - l'architecte célébré en Allemagne

Hadi Teherani est l'architecte célébré en Allemagne. À l'âge tendre de six ans, l'enfant d'un marchand iranien a émigré à Hambourg en 1960. De 1977 à 1984, Teherani a obtenu un diplôme en architecture à Brunswick, suivi d'un poste d'enseignant à l'Université technique d'Aix-la-Chapelle. En 1991, il a cofondé le cabinet d'architecture Bothe Richter Teherani (BRT Architects) à Hambourg avec Jens Bothe et Kai Richter. La société a conçu un certain nombre de bâtiments spectaculaires à la fois en Allemagne et à l'étranger, tels que des immeubles de bureaux dans le port de Cologne, la gare

