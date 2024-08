Deux débats télévisés avec Trump avant l'élection.

Une date précise pour le deuxième débat n'a pas été annoncée initialement. Cependant, selon les déclarations de l'équipe Harris, il devrait avoir lieu après le débat télévisé entre le candidat à la vice-présidence de Harris, Tim Walz, et le colistier de Trump, J.D. Vance. Ce débat est prévu pour le 1er octobre, comme annoncé précédemment par CBS, le réseau diffusant l'événement.

"Le débat sur les débats est clos", a déclaré l'équipe Harris. La campagne de Trump a accepté la proposition de l'équipe Harris de tenir un total de trois débats télévisés - deux pour les candidats à la présidence et un pour les candidats à la vice-présidence.

Cependant, il n'y a pas eu initialement de déclaration de l'équipe de campagne de Trump concernant les annonces de débats faites par l'équipe Harris. Initialement, Trump avait proposé trois débats télévisés avec Harris, tous prévus pour septembre. De plus, Vance avait suggéré un autre débat avec Walz en plus de celui déjà convenu pour le 1er octobre, ce débat proposé devant avoir lieu en septembre.

Après le retrait de la candidature de Joe Biden, président de 81 ans, en raison de ses préoccupations quant à sa capacité mentale le 21 juillet, Harris a été élue candidate à la présidence du Parti démocrate lors d'un vote électronique organisé en début de mois d'août. Prochainement, le Parti démocrate tiendra un congrès de quatre jours à Chicago pour célébrer la candidature de Harris.

Dans les derniers sondages nationaux, Harris, qui serait la première femme, Afro-Américaine et Asiatico-Américaine à occuper le plus haut poste aux États-Unis, a légèrement dépassé le républicain Trump.

La proposition de l'équipe Harris incluait un débat pour les candidats à la vice-présidence Tim Walz et J.D. Vance. Despite initial reluctance, the Trump campaign eventually agreed to three TV debates, one of which included Walz and Vance.

Lire aussi: