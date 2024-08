- Deux collisions conduisent à la fermeture de l'A38 de manière bivalente.

L'autoroute A38 est actuellement bloquée dans les deux sens en raison de deux incidents, dont l'un a entraîné un décès, survenus entre l'embranchement de Rippachtal et l'échangeur de Leuna. Pendant la nuit, un camion se dirigeant vers Göttingen a heurté et malheureusement mis fin à la vie d'un individu sur la chaussée, selon un représentant de la police. Les premières enquêtes suggèrent que la personne décédée était un automobiliste qui avait arrêté son véhicule sur le bas-côté en raison de problèmes mécaniques et en était sorti.

En conséquence de l'accident initial, une collision en chaîne s'est produite. Un camion a ensuite heurté un autre camion par l'arrière, mais à ce stade, aucun blessé grave n'a été signalé, a mentionné le représentant de la police.

L'incident malheureux impliquant un camion et un automobiliste sur le bas-côté a entraîné le blocage d'une voiture dans l'embouteillage résultant. Après avoir appris les multiples incidents, les conducteurs ont été conseillés d'éviter l'autoroute A38 et de trouver des itinéraires de substitution en voiture.

Lire aussi: