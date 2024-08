Deux citoyens sur trois s'inquiètent de la montée de l'AfD

L'AfD est stable à la deuxième place dans les sondages nationaux et pourrait devenir la force la plus forte dans les élections à venir en Brandebourg, Saxe et Thuringe. Selon un sondage RTL/ntv, deux tiers des répondants trouvent cela préoccupant. Cependant, de nombreux habitants de l'Est veulent l'AfD au gouvernement.

Après son déclin au cours des six premiers mois de l'année, l'AfD s'est stabilisée à 17 % dans le RTL/ntv Trendbarometer, restant loin des 30 % de l'Union, mais suffisante pour la deuxième place dans les sondages nationaux. De nombreuses personnes dans le pays ne sont pas satisfaites de cette évolution. Dans un autre sondage commandité par RTL et ntv, 69 % des répondants ont déclaré qu'ils trouveraient "préoccupant" que l'AfD gagne significativement lors des prochaines élections fédérales et devienne la force la plus forte dans les élections régionales en Brandebourg, Saxe et Thuringe.

27 % ont déclaré qu'ils n'étaient pas inquiets. Dans l'Est, la proportion de ceux qui sont préoccupés est de 66 % des répondants, dans l'Ouest elle est de 70 %. Notamment, il y a une forte polarisation : Parmi ceux qui ne votent pas pour l'AfD, 81 % dans l'Est et 76 % dans l'Ouest disent qu'ils sont préoccupés.

Par parti, le plus grand pourcentage de ceux qui sont préoccupés sont les électeurs Verts à 98 %, suivis des partisans du SPD à 89 %. Parmi les électeurs de l'Union, 77 % sont préoccupés, ainsi que 71 % des électeurs du FDP et 62 % des électeurs du BSW.

L'AfD doit-elle gouverner dans l'Est ?

Que l'AfD, compte tenu de son taux de votes élevé dans l'Est, doive également être impliquée dans les gouvernements régionaux, est considéré comme correct par une personne sur trois (33 %). 61 %, however, reject an AfD involvement. In the East, support for an AfD participation in government is significantly higher at 41 percent, compared to 32 percent in the West.

Not surprisingly, 92 percent of AfD voters find it right to involve the AfD in the East's governments. This is followed by the BSW camp with 49 percent and the group of FDP voters with 40 percent. Among Union supporters, 27 percent consider an AfD participation correct. The lowest values are among SPD and Green voters, at 15 and 13 percent respectively.

La popularité du trafic lumineux souffre du conflit et du chaos

Forsa a également demandé les raisons de l'impopularité du gouvernement fédéral composé de SPD, Verts et FDP. Les répondants n'ont pas été donnés de réponses prédéfinies, mais ont pu nommer plusieurs causes, qui ont ensuite été regroupées. 40 % ont nommé "conflit et chaos" comme cause de la mauvaise image, suivi de "le gouvernement ne comprend pas ce que veulent les gens" avec 25 %.

14 % ont nommé la politique migratoire et le nombre de étrangers dans le pays comme raison de la mauvaise image du trafic lumineux. Dans l'Est, cette raison a même été nommée par 19 % des répondants. Among AfD voters, "migration, too many foreigners" is the most frequently cited reason for dissatisfaction with the traffic light coalition at 40 percent.

12 % ont nommé "FDP (politique financière de Lindner)" comme cause. Other reasons were "too high financial burden on households" at 11 percent, "too much bureaucracy" at 10 percent, "too much money for Ukraine" at 6 percent, and "Scholz's leadership weakness" at 6 percent. The traffic light's energy policy follows with 5 percent.

Only two percent attribute the "negative coverage" to the cause, and one percent blame the long-term effects of the Merkel years. While members of the traffic light coalition often complain about the public image of a divided government, they also like to blame the media and the unfinished homework under Chancellor Angela Merkel for their poor image. However, voters do not seem to see it that way.

These data on opinions about the AfD were collected by the market and opinion research institute Forsa on behalf of RTL Germany between August 9 and 12. Sample size: 1002 respondents. Statistical margin of error: plus/minus 3 percentage points. The data on the reasons for the poor image of the federal government was collected by Forsa on August 8 and 9. Sample size: 1001 respondents. Statistical margin of error: plus/minus 3 percentage points.

