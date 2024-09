- Deux chiens infligent de graves blessures à un troisième chien.

En ville de Rotenburg, un chien de compagnie adoré a subi de graves blessures infligées par deux chiens errants. L'incident s'est produit un dimanche après-midi, selon le communiqué de la police. Le chien était promené par une fille de 11 ans lorsqu'il a été attaqué par un Pitbull et un chien de race mélangée. Heureusement, la jeune fille a échappé indemne. Les autorités ont lancé une enquête criminelle en réponse.

La famille de la fille était bouleversée par l'incident et a cherché de l'aide auprès de l'organisation locale de bien-être animalier, qui leur a conseillé de considérer d'autres options pour la récupération du chien. Malgré les efforts des vétérinaires, le chien de compagnie est décédé malheureusement à cause de ses blessures quelques jours plus tard.

