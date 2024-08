- Deux chercheurs et ingénieurs récompensés par le prix allemand de l'environnement

Cette année, un système de recharge de véhicules électriques de pointe et son application dans la restauration des marais reçoit le Prix allemand de l'environnement. Organisé par la Fondation allemande pour l'environnement (DBU) à Osnabrück, le prix est doté de 500 000 euros. Les lauréats sont l'ingénieur électrique Thomas Speidel de Stuttgart-Nurring, qui dirige ads-tec Energy, et Franziska Tanneberger, une chercheuse en marais de Greifswald, reconnue pour son travail de revitalisation et de réhydratation des marais. La cérémonie de remise du prix aura lieu le 27 octobre à Mayence, présidée par le président fédéral Frank-Walter Steinmeier.

Speidel, avec ads-tec Energy, est à l'origine du développement de systèmes de recharge éclair qui peuvent revitaliser les véhicules électriques en quelques minutes. Tanneberger, quant à elle, a dirigé les efforts de revitalisation et de réhydratation des marais, essentiels pour la lutte contre le changement climatique car ils capturent et stockent le dioxyde de carbone de l'atmosphère.

Le Prix allemand de l'environnement est décerné chaque année par la DBU pour récompenser les contributions exceptionnelles à la conservation de l'environnement.

Le but du Prix allemand de l'environnement est de mettre en valeur et de récompenser les réalisations significatives dans le domaine de la conservation de l'environnement. Speidel et Tanneberger se sont particulièrement concentrés sur le développement de systèmes de recharge pour véhicules électriques et la revitalisation des marais, respectivement.

