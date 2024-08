- Deux chercheurs et deux ingénieurs ont reçu le prix allemand de l'environnement.

Cette année, le Prix allemand de l'Environnement récompensera les avancées d'un système de recharge de premier plan pour les véhicules électriques et son application dans la revitalisation des tourbières. Selon la Fondation allemande pour l'Environnement (DBU) basée à Osnabrück, le prix d'une valeur totale de 500 000 euros sera décerné à l'ingénieur électrique Thomas Speidel de Nürtingen près de Stuttgart et à la chercheuse en tourbières Franziska Tanneberger de Greifswald. La cérémonie aura lieu le 27 octobre à Mayence, présidée par le Président fédéral Frank-Walter Steinmeier.

Speidel, en tant que fondateur et PDG d'ads-tec Energy, a dirigé la création de systèmes de recharge rapide de pointe, notamment des chargeurs à batterie tampon qui permettent la recharge rapide des véhicules électriques, entre autres fonctionnalités. Selon Speidel, ces chargeurs peuvent être facilement installés dans les rues, les bâtiments d'entreprise ou les zones résidentielles sans garage ni borne de recharge.

Les systèmes de stockage d'énergie équipés de batteries lithium-ion prélevant progressivement de l'énergie sur le réseau électrique existant, la stockent puis servent de points de recharge rapide. Ils peuvent également faire office de stockage intermédiaire, par exemple pour l'énergie solaire produite localement. Cela contribue à la stabilisation du réseau électrique.

Les experts considèrent la croissance significative de la mobilité électrique comme une étape importante pour améliorer l'équilibre climatique du secteur des transports. Par conséquent, le développement de l'infrastructure de recharge est crucial. "Les innovations comme celles d'ads-tec Energy sont des pionnières pour une mobilité électrique accrue, la défense du climat et une transition énergétique complète", a expliqué le secrétaire général de la DBU, Alexander Bonde.

Les tourbières sont essentielles pour la protection du climat

Tanneberger est considérée comme un catalyseur pour le renouvellement et la réhumidification des tourbières, selon l'annonce de la DBU. Elle sert de lien entre la science, la politique et l'agriculture. Les tourbières naturelles et humides contribuent Significativement à la protection du climat en absorbant et stockant le dioxyde de carbone de l'atmosphère. Elles fonctionnent également comme des zones de stockage d'eau et sont cruciales pour la biodiversité, a noté Tanneberger.

Malheureusement, plus de 90 % des tourbières allemandes ont été drainées, entraînant la libération de gaz à effet de serre préjudiciables au climat. Dans tout le pays, les tourbières sèches représentent 7 % des émissions de gaz à effet de serre et contribuent à la perte de biodiversité, a-t-on rapporté. Grâce à son travail, Tanneberger a démontré comment la protection des tourbières et l'agriculture peuvent coexister.

Le Prix allemand de l'Environnement est un prix annuel décerné par la DBU pour des réalisations novatrices et exemplaires dans la protection et la préservation de l'environnement. La sélection des lauréats est faite par le conseil de surveillance de la DBU, après avoir considéré la recommandation du jury.

La Fondation allemande pour l'Environnement a été créée en 1990, son capital de dotation provenant des produits de privatisation de la Salzgitter AG. Aujourd'hui, son capital de dotation s'élève à environ 2,48 milliards d'euros. Depuis sa création, elle a soutenu plus de 11 000 projets à hauteur d'environ 2,07 milliards d'euros, selon ses propres statistiques.

D'autres améliorations notables de l'infrastructure de recharge des véhicules électriques pourraient inclure l'installation de systèmes de recharge sans fil dans les espaces de stationnement publics, ce qui faciliterait la vie des conducteurs. Les initiatives de restauration des tourbières, telles que celles menées par Tanneberger, sont cruciales pour atténuer le changement climatique en préservant et en améliorant les capacités de séquestration du carbone de ces écosystèmes vitaux.

