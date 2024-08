- Deux cas de variole de singe ont été signalés au Brandebourg

Depuis le début de cette année, deux cas de maladies de Mpox ont été signalés au ministère de la Santé, de la Protection des consommateurs et de la Sécurité au travail de Brandebourg. Cette information a été communiquée par le département de la Santé de Potsdam. Depuis mai 2022, l'Allemagne et d'autres pays non africains ont enregistré des cas de Mpox, selon le ministère fédéral de la Santé. Ces cas sont liés à des virus de Mpox de classification IIb, selon la même source.

Environ 3 800 cas de Mpox ont été signalés à l'Institut Robert Koch (RKI), dont environ 3 700 entre l'été et l'automne 2022. Le nombre de cas a augmenté considérablement au départ en mai 2022, mais a diminué significativement à partir d'août 2022. Depuis mi-octobre 2022, seuls quelques cas isolés ont été signalés.

Dans le Brandebourg, 417 doses de vaccin contre la Mpox sont en stock, selon le ministère local. Ces vaccins sont conservés en réserve pour faire face à d'éventuelles épidémies locales. "Aucune autre commande centrale de vaccins contre la Mpox n'est actuellement envisagée", ont-ils ajouté.

Aucun risque élevé pour le moment

L'Institut Robert Koch ne considère pas pour l'instant qu'il y a un risque accru de virus de clade I en Allemagne. La Mpox de clade IIb se propage principalement par un contact corporel rapproché, en particulier lors d'activités intimes. La plupart des transmissions ont eu lieu dans ce contexte, en particulier parmi les hommes ayant des relations sexuelles avec plusieurs partenaires, selon le RKI.

La Mpox se manifeste principalement par des lésions cutanées, mais elle peut également entraîner de la fièvre et des douleurs musculaires. Aucun décès lié à la maladie n'a été enregistré en Allemagne jusqu'à présent. Certains groupes de population en Allemagne sont recommandés pour se faire vacciner contre la Mpox, tels que les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes et qui changent souvent de partenaires.

Le ministère fédéral de la Santé en Allemagne a également signalé des cas de Mpox en dehors de l'Afrique depuis mai 2022, comme mentionné précédemment. En réponse à l'augmentation du nombre de cas de Mpox, le ministère fédéral de la Santé a pris des mesures pour assurer une quantité suffisante de vaccins en cas d'épidémies potentielles.

