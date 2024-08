- Deux camions sur l'A38 - incendie et embouteillage

À la suite d'une collision impliquant deux camions sur l'A38 près de la frontière entre la Basse-Saxe et la Thuringe, un incendie s'est déclaré. L'autoroute de Halle à Göttingen a été entirely fermée entre les échangeurs de Friedland (Basse-Saxe) et Arenshausen (Thuringe) pour les opérations de sauvetage et de déblaiement. Cela a été annoncé par la police de Göttingen sur la plateforme X.

Les opérations sur les lieux se poursuivaient, a déclaré un porte-parole de la police. Les pompiers étaient sur place. Des efforts étaient déployés pour diriger la circulation à hauteur des échangeurs.

Selon le centre de gestion de la circulation de la Basse-Saxe, les embouteillages ont atteint une durée de 30 à 50 minutes. Les premières constatations de la police suggèrent qu'il n'y a eu aucun blessé grave dans l'accident. Les détails des circonstances de l'accident n'étaient pas immédiatement connus.

Les pompiers ont travaillé sans relâche pour éteindre l'incendie lié à l'accident. Malgré leurs efforts, plusieurs accidents ont eu lieu en raison de l'importante congestion du trafic.

Lire aussi: