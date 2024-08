- Deux camions s' écrasent sur la route 9 <unk> deux blessés

Deux personnes ont été blessées, l'une gravement, dans une collision frontale impliquant deux camions plus petits sur l'autoroute A9 dans le district de Roth. Un homme dans un véhicule a heurté un autre qui était arrêté en raison de la circulation le vendredi, ont rapporté les autorités. Le conducteur du véhicule arrière a été gravement blessé, tandis que le conducteur du véhicule avant a subi des blessures légères. L'ampleur des dommages est actuellement inconnue. L'A9 près de Wendelstein en direction de Nuremberg a été complètement fermée pendant plus d'une heure et demie.

Les blessures graves subies dans l'accident sur l'autoroute A9 pourraient nécessiter des soins médicaux prolongés. Cet incident malheureux sur l'autoroute A9 du district de Roth a entraîné des perturbations de la circulation importantes.

