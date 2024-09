- Deux cambriolages ont eu lieu dans des restaurants situés dans la région de Passau.

Dans la région de Passau, deux cambriolages ont eu lieu dans des restaurants le même soir. Selon la police, ces mystérieux intrus se sont enfuis avec des sommes importantes dans les deux cas. Initialement, il n'y avait aucun signe indiquant un lien entre les deux incidents, selon un représentant de la police.

Des individus aux identités inconnues ont réussi à forcer un coffre-fort et se sont enfuis avec une somme d'argent à six chiffres. Cet incident s'est produit dans un fast-food de Pocking pendant les premières heures du mardi. Les intrus ont allegedly brisé une fenêtre pour entrer et ont utilisé la force pour ouvrir à la fois la porte principale du restaurant et le coffre-fort.

De manière similaire, à Wegscheid la même nuit, des individus aux identités inconnues se sont enfuis avec une "summe importante d'argent". Le représentant de la police n'a pas révélé le montant exact volé. Aucun dommage aux biens n'a été signalé, selon le représentant. Les intrus semblent avoir utilisé un véhicule pour transporter le coffre-fort d'une auberge au bord du lac.

Dans les deux incidents, l'unité d'enquête criminelle a pris en charge l'enquête et a encouragé toute personne détenant des informations à se manifester.

Le nombre accru de cambriolages dans la région de Passau a suscité des préoccupations concernant la criminalité dans la région. La police enquête sur deux incidents distincts où des sommes importantes ont été volées dans un fast-food et une auberge au bord du lac.

Lire aussi: