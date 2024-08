- Deux blessés dans un accident dans le tunnel de l'autoroute Alte Burg

Un accident arrière s'est produit dans le tunnel d'Old Castle, blessant initialement deux personnes. Un van et une voiture se sont percutés dans le tunnel de l'A71 entre les échangeurs Gräfenroda et Oberhof, selon la police autoroutière. Les détails supplémentaires sur la cause de l'accident et les personnes blessées n'étaient pas encore disponibles.

Le voie sud vers Schweinfurt a dû être entièrement fermée dans l'après-midi. Le tunnel d'Old Castle est le plus court de la chaîne de tunnels qui traverse la crête de la forêt de Thuringe, mesurant moins de 900 mètres.

Après l'accident, la circulation a été déviée par des itinéraires alternatifs en raison de la fermeture de la voie sud dans le tunnel d'Old Castle. La courte longueur du tunnel d'Old Castle, d'environ 900 mètres, n'a pas empêché l'impact important de l'accident.

Lire aussi: