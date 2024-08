- Deux avions militaires s'écrasent dans l'est de la France.

En France de l'Est, il y a eu un accident impliquant deux avions militaires. L'un des pilotes a été retrouvé en vie et se porte bien, selon le ministre de la Défense, Sébastien Lecornu, sur la plateforme X. Les recherches pour le deuxième pilote se poursuivent.

La préfecture de Meurthe-et-Moselle n'a pas fourni d'informations sur les causes et les circonstances de l'accident près de Colombey-les-Belles, près de Nancy. Ils ont demandé à la population d'éviter la zone sur X.

Un porte-parole de l'armée de l'air française a confirmé que les avions impliqués étaient deux Rafale. Ils n'ont pas pu initialement confirmer si l'accident était fatal.

