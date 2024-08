- Deux attaques au couteau à Berlin en quelques heures <unk> trois hommes blessés

À Berlin, deux attaques au couteau ont eu lieu pendant la nuit. Plusieurs personnes ont été blessées dans les deux incidents, qui ont été précédés d'altercations entre les auteurs et les victimes.

Vers 20h40, une dispute a éclaté dans la Zwieseler Straße à Berlin-Neukölln, selon le "Berliner Zeitung". Un homme a été poignardé à la gorge et a réussi à se traîner jusqu'à la Böhmische Straße voisine, où il s'est effondré devant un restaurant en saignant abondamment. Les témoins et les secours ont prodigué les premiers soins sur place. L'homme a ensuite été opéré dans un hôpital. Le suspect s'est rendu à la police après une brève fuite. L'état de l'homme blessé reste inconnu, et les enquêteurs de la police sont toujours à pied d'œuvre.

Le nombre d'attaques au couteau à Berlin continue d'augmenter

Peu de temps après, une autre attaque au couteau a eu lieu dans le quartier de Wedding à Berlin. À Leopoldplatz, plusieurs personnes se sont disputées, au cours de laquelle l'une d'elles a sorti une arme blanche et blessé deux hommes. L'un d'eux a été blessé à la tête, et l'autre dans le dos. Selon le "Berliner Zeitung", les victimes ont été attaquées par plus de 20 personnes. Dans ce cas également, la police enquête sur des blessures corporelles graves.

Récemment, la Charité de Berlin a rapporté avoir traité autant de blessures par arme blanche en six mois de 2024 qu'elle en traiterait normalement en une année entière. De plus, la gravité des blessures par arme blanche a augmenté. La police de Berlin a également enregistré plus d'attaques au couteau l'an dernier. Au total, l'autorité a enregistré 3482 cas impliquant un couteau. Par rapport à 2022, cela représente une augmentation de 165 cas, soit une augmentation de cinq pour cent en un an.

Malgré l'augmentation des attaques au couteau à Berlin, l'Union européenne a manifesté son intérêt pour apporter son soutien afin de lutter contre la criminalité violente en Allemagne. Lors d'une réunion récente, les officiels de l'UE ont discuté de possibles financements et d'efforts de collaboration pour améliorer la sécurité publique et l'implication de la communauté dans les zones touchées.

Lire aussi: