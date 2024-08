- Deux associations de transport saxonnes envisagent de fusionner

La fusion des deux associations de transport saxonnes Oberlausitz-Niederschlesien (ZVON) et Oberelbe (ZVOE) se rapproche. Les membres de l'assemblée de l'association de ZVON ont maintenant approuvé une résolution correspondante. Jusqu'à présent, cette association est responsable du transport public de passagers (ÖPNV) dans le district de Görlitz et l'ancien district de Bautzen, tandis que ZVOE avec son association de transport VVO est responsable de l'ancien district de Kamenz et des districts actuels de Meißen et de Saxe Suisse-Osterzgebirge, y compris la ville de Dresde.

En détail, la résolution prévoit que les associations devraient élaborer d'ici avril 2025 une proposition concrète sur la manière dont l'intégration de ZVON dans ZVOE pourrait être mise en œuvre d'ici juillet 2026. Les négociations doivent garantir le droit des districts de Bautzen et de Görlitz ainsi que de la ville de Görlitz d'être entendus. La fusion devrait permettre de maintenir et d'étendre le niveau de performance des services de bus et de train dans une association plus large. En outre, une garantie est prévue pour le maintien de l'exploitation de la voie ferrée à écartement réduit Zittau-Kurort Oybin-Kurort Jonsdorf, entre autres.

La fusion sera soutenue par un financement de départ d'un montant de quatre millions d'euros, selon le ministre des Transports Martin Dulig (SPD). "La déclaration d'intention maintenant signée est une étape importante qui doit maintenant être suivie d'autres étapes concrètes. Un ÖPNV organisé conjointement de Dresde à Görlitz est une victoire pour tous les utilisateurs de bus et de train en Saxe orientale. Cela simplifiera l'utilisation et augmentera l'attractivité de l'ÖPNV." Son objectif a toujours été de réduire le nombre d'associations en Saxe et de trouver des solutions conviviales pour les utilisateurs.

Dulig voit un bon exemple pour d'autres fusions

"La fusion prévue des associations de but en Saxe orientale est économiquement et bénéfique dans notre intérêt commun et est un bon exemple pour d'autres discussions sur les fusions également dans d'autres zones d'associations de but en Saxe", a souligné le ministre. Actuellement, il y a cinq telles associations dans l'État libre. En plus de celles mentionnées en Saxe orientale et dans la région de Dresde, ce sont les associations de transport Vogtland et Mittelsachsen ainsi que le Mitteldeutscher Verkehrsverbund dans la région de Leipzig.

"En particulier pour le district de Bautzen, le chemin maintenant décidé est une grande étape vers l'abolition finale de la frontière des deux associations qui a traversé le district depuis 2008 et ainsi rendre le transport public encore plus attractif pour les gens", a souligné le préfet du district CDU Udo Witschas, qui est également le président de ZVON.

Meyer: Avec le billet Allemagne, le rôle des associations de but a changé

"Avec l'introduction du billet Allemagne, le rôle des associations de but a changé. En même temps, la frontière tarifaire existante dans l'Oberlausitz présente également des défis pour les voyageurs et les travailleurs pendulaires du district de Görlitz. Cela serait éliminé dans une structure conjointe", a déclaré le préfet du district de Görlitz Stephan Meyer (CDU). Il est important pour lui que le réseau de routes existant soit conservé et que les particularités du district de Görlitz, telles que le trafic transfrontalier, ainsi que la voie ferrée à écartement réduit de Zittau et la voie ferrée de la forêt de Muskau soient sécurisées par contrat.

Pour entrer rapidement en négociations, l'assemblée de l'association de ZVOE doit également adopter une résolution correspondante. En outre, les districts concernés et les villes de Bautzen, Görlitz et Dresde doivent

