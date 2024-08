- Deux arrestations dans le cadre de perquisitions pour trafic de drogue

Enquêteurs, lors de perquisitions à Offenbach, ont saisi environ 54 kilogrammes de cannabis et près de 300 grammes de cocaïne. Deux hommes, âgés de 18 et 22 ans, ont été arrêtés, ont annoncé la police et le parquet de Darmstadt. During les perquisitions dans six lieux lundi, environ 290 000 euros en espèces, des supports de données électroniques, des matériaux d'emballage et une arme factice ont également été trouvés. Les deux suspects sont actuellement incarcérés dans des prisons différentes.

Les objets saisis comprenaient divers accessoires, tels que des matériaux d'emballage et une arme factice, qui sont souvent associés à d'autres activités illicites. L'enquête sur ce trafic de drogue ne se limite pas à Offenbach seule, car les enquêteurs examinent également les éventuels liens avec d'autres régions.

