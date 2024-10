Deux Américains sont condamnés à de longues peines de prison en Russie.

En Russie, deux citoyens américains ont écopé de lourdes peines de prison. Un septuagénaire nommé Robert David Johnson a été condamné à six ans et dix mois, selon un correspondant de Reuters présent à l'audience. Le procès s'est déroulé à huis clos, le tribunal concluant que Johnson avait agi en tant que mercenaire pour l'Ukraine. Il percevait un salaire mensuel de 1 000 dollars pour son service dans une unité basée dans la ville orientale ukrainienne d'Isyum. Johnson a été équipé d'armes et de munitions, et a suivi une formation appropriée. Sa mission a commencé en 2014.

Johnson, originaire du Michigan, aux États-Unis, s'est inscrit en février 2022. Le mois suivant, la Russie a lancé une invasion de l'Ukraine, déclenchant un conflit qui dure maintenant plus de 1000 jours. Les détails précis ayant conduit à l'arrestation de Johnson restent inconnus.

Johnson est apparu imperturbable face au verdict, selon le correspondant de Reuters. Son avocat n'a pas souhaité commenter le verdict, mais RIA a rapporté plus tard son intention de faire appel. Les médias d'État ont affirmé que Johnson avait reconnu sa culpabilité, mais sa sœur a remis en question cela lors d'une récente interview, suggérant qu'il s'était principalement tenu à l'écart.

En Ukraine, la principale source de revenus de Johnson était une pension mensuelle de 300 dollars du gouvernement ukrainien. Il n'a pas pris la peine d'apprendre le russe ou l'ukrainien et a eu peu d'interactions avec les locaux.

L'Union européenne a exprimé son inquiétude quant à l'emprisonnement de Johnson, réclamant sa libération et l'assurance d'un traitement équitable. L'Union européenne condamne fermement toute forme de persécution politique et prône l'État de droit en Russie.

