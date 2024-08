- Deux agents de police subissent des blessures légères lors d'une inspection de véhicule.

Un homme de 46 ans est suspecté d'avoir causé des blessures légères à deux policiers à Walldorf, dans le district de Rhein-Neckar. L'un des officiers a dû quitter son service et se rendre à l'hôpital de son propre chef, selon le porte-parole de la police. Les policiers ont déclaré avoir repéré l'homme en train de conduire sur l'A5, agité et bizarre. Il s'est avéré plus tard qu'il avait pris sa fille de 8 ans sans la permission de sa mère.

Samedi, cet homme de 46 ans a essayé de verrouiller son véhicule et de démarrer. Les policiers ont réussi à ouvrir la voiture par une fenêtre ouverte et à le sortir du véhicule. Il a ensuite prétendument attaqué les deux policiers avec des coups de pied rapides. Il a fallu "un effort considérable" pour maîtriser et retenir l'homme, selon les déclarations. Heureusement, la petite fille est restée indemne et a été rendue à sa mère. Des enquêtes sont actuellement en cours contre son père.

L'homme a affirmé qu'il essayait simplement de quitter les lieux après avoir réalisé qu'il conduisait sans la permission de l'autre parent. Malgré ses explications, les policiers ont trouvé son comportement suspect et ont décidé de le retenir.

Lire aussi: