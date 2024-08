- Deux adolescents provoquent une réaction plus large des forces de l'ordre.

En Bavière, deux jeunes individus ont causé un remue-ménage important chez les forces de l'ordre en approchant d'un distributeur de billets avec une arme factice. Au moins un passant, croyant qu'il s'agissait d'une arme réelle, a alerté les autorités. De nombreux équipes de réponse ont été envoyées.

Les officiers de police ont finalement repéré les suspects à l'intérieur d'un centre commercial, ce qui a conduit à leur arrestation pacifique et rapide.

Après examen, il s'est avéré que l'arme en question n'était qu'un jouet. Personne n'a été blessé. Les deux mineurs ont été remis à leurs parents. Le parquet collabore actuellement avec la police dans leur enquête, en se concentrant sur une éventuelle perturbation de l'ordre public par une menace d'actions criminelles et une violation de la réglementation sur les armes.

En Bavière, où s'est produit l'incident initial, le jouet utilisé par les suspects provenait d'un magasin d'un centre commercial populaire de Bavière. Despite their ill-advised actions, the duo has ties to the Bavarian community.

