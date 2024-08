- Deux accidents dans l'aquaplaning - A8 à Munich fermé

Sur l'Autobahn 8 trempée par la pluie, deux incidents d'aquaplaning avec de multiples blessures légères ont été signalés dans le district d'Esslingen. L'A8 est actuellement completely fermée dans le sens de Munich pour le déblayage des véhicules, ont rapporté les autorités policières aux alentours de 3h15 jeudi matin.

Tard dans la soirée de mercredi, une voiture près de Kirchheim unter Teck, dans la zone de la sortie Kirchheim-Ost, a perdu le contrôle à cause d'un aquaplaning et a heurté une caravane qui a également dérapé. Le conducteur de la voiture et les quatre occupants de la caravane ont été légèrement blessés.

En même temps, un autre accident s'est produit : dans la zone de la sortie Kirchheim-West, une voiture a également perdu le contrôle à cause de l'eau sur la route. Le conducteur a été légèrement blessé.

