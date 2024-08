- Deux accidents dans l'aquaplaning - A8 à Munich fermé

Sur l'Autoroute 8 trempée par la pluie, il y a eu deux incidents d'aquaplaning avec plusieurs blessures légères dans le district d'Esslingen. L'A8 a été entièrement fermée dans le sens de Munich pour le remorquage des véhicules, comme l'a déclaré un porte-parole de la police jeudi matin. La fermeture a depuis été levée.

Tard dans la soirée de mercredi, une voiture près de Kirchheim unter Teck dans la zone de l'échangeur Kirchheim-Ost a perdu le contrôle à cause de l'aquaplaning et a heurté une caravane d'un quadragénaire, qui a également perdu le contrôle. Le conducteur de 34 ans et les quatre occupants de la caravane ont été leggerement blessés.

En même temps, un autre incident a été rapporté : dans la zone de l'échangeur Kirchheim-Ouest, une voiture a également perdu le contrôle à cause de l'eau sur la route. Le conducteur a été leggerement blessé.

