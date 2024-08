Deutsche Bank est d'accord avec la majorité des plaignants dans l'affaire Postbank.

En 2010, Deutsche Bank a conclu un accord avec les actionnaires de Postbank en leur versant 25 € par action lors de son acquisition. Cependant, de nombreux partisans affirment que ce paiement obligatoire n'était pas suffisant. Justement au moment où un verdict semblait imminent, un accord a été conclu.

Un nombre significatif d'actionnaires et de Deutsche Bank ont désormais trouvé un terrain d'entente. Cet accord devrait augmenter considérablement le bénéfice avant impôts de Deutsche Bank de 430 millions d'euros au troisième trimestre. Sur plus de 80 plaignants, représentant presque 60 % de tous les litiges, environ 60 % ont accepté un règlement de 31 € par action, comme le suggère Deutsche Bank.

L'un des plus grands plaignants individuels, représentant environ un tiers de tous les litiges, a également accepté un règlement. Deutsche Bank estime que ces règlements consommeront environ 45 % des provisions moyennes. Si d'autres plaignants acceptent de régler, cela pourrait avoir un impact positif plus important sur l'ensemble des provisions du dossier.

Deutsche Bank avait mis de côté des milliards en provisions

La situation actuelle est due à l'acquisition majoritaire de Postbank par Deutsche Bank en 2010. Le principal point de contention est de savoir si le paiement obligatoire aux actionnaires minoritaires à cette époque était justifié, et si Deutsche Bank avait déjà un contrôle substantiel sur l'institution de Bonn avant de faire une offre publique de rachat en 2010, ce qui sous-entendrait que les actionnaires auraient dû recevoir plus. Initialement, les actionnaires ont reçu 25 € par action.

During an oral hearing at the end of April, the Cologne Higher Regional Court gave signs of leaning towards the plaintiffs' side. As a precaution, Deutsche Bank reserved €1.3 billion. This provision led to a loss of €143 million for the DAX company during the second quarter.

Other shareholders, who had initially opposed the settlement, have now reconsidered and chose to accept the offer. The remaining dispute between Deutsche Bank and the minority shareholders over the fairness of the €25 per share payment in 2010, known as the 'Other' issue, is yet to be fully resolved.

