- Deutsche Bank accepte les principales demandes soulevées par les parties au litige dans le cadre de l'acquisition de Postbank

Dans le différend en cours concernant l'acquisition par Deutsche Bank des parts de Postbank, la banque a réussi à trouver un accord avec un nombre important d'anciens actionnaires mécontents. Cet accord a permis d'augmenter les bénéfices avant impôts de la banque de 430 millions d'euros au cours du troisième trimestre. Un consensus a été atteint en dehors du tribunal avec plus de 80 plaignants, représentant environ 60% de toutes les réclamations, à un prix de 31 euros par action, comme proposé par Deutsche Bank.

Parmi les plaignants qui ont accepté ce règlement figure le plus grand plaignant individuel, responsable d'environ un tiers de toutes les réclamations. La banque prévoit que ces règlements absorberont en moyenne environ 45% des provisions. Si d'autres règlements peuvent être conclus avec d'autres plaignants, l'impact sur les provisions totales mises de côté pour ce dossier pourrait être considérablement plus important.

Des provisions de 1,3 milliard d'euros ont été établies.

Le déclencheur de ce différend était l'acquisition majoritaire de Postbank par Deutsche Bank en 2010. Il y a des doutes sur le fait de savoir si l'achat forcé des actionnaires minoritaires cette année-là était justifié, et si Deutsche Bank avait déjà acquis le contrôle effectif de l'institut de Bonn avant l'offre publique d'achat sur Postbank en 2010 - ce qui aurait entraîné le sous-paiement des actionnaires.

Durante une audience orale à la fin avril, la Cour d'appel de Cologne a indiqué qu'elle pourrait donner raison aux plaignants. Deutsche Bank a mis de côté 1,3 milliard d'euros en prévision de ce résultat, ce qui a entraîné une perte de 143 millions d'euros pour la société DAX au deuxième trimestre.

La banque étudie la possibilité de conclure des accords avec d'autres actionnaires mécontents qui n'ont pas encore rejoint le consensus, ce qui pourrait avoir un impact supplémentaire sur les provisions mises de côté pour ce dossier. despite the significant number of former shareholders involved in the dispute, there are still other parties whose concerns need to be addressed.

