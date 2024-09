- Déterré dans la forêt: accusation de meurtre portée contre un couple marié

Suite à la découverte du corps sans vie d'un homme de 63 ans dans une zone boisée de Pfinztal (district de Karlsruhe) le 2 février, les autorités locales ont officiellement formulé des accusations de meurtre contre un couple. L'homme a été trouvé avec de nombreuses blessures par arme blanche et lacérations près de son véhicule par un passant. Les soupçons se sont rapidement portés sur un acte de violence. Le suspect masculin, âgé de 51 ans, et sa partenaire féminine, âgée de 45 ans, ont été arrêtés plusieurs jours plus tard à l'aéroport de Strasbourg.

Les détails précis de l'incident restent flous. Il est suspecté que des conflits familiaux ont pu jouer un rôle. Les deux présumés coupables et la victime ont la double nationalité allemande et turque. Le duo est inculpé de homicide volontaire. La date du procès, qui doit se tenir devant la chambre du tribunal correctionnel du tribunal régional de Karlsruhe, n'a pas encore été annoncée.

