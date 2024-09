Détection de près de 900 passages illégaux aux frontières terrestres découverts lors de précédents scans

Depuis la mise en place de patrouilles frontalières étendues sur toutes les frontières terrestres allemandes lundi, pas moins de 898 entrées non autorisées ont été identifiées au cours des cinq derniers jours, selon un média. Parmi eux, 640 personnes ont été rapidement refoulées et 23 avaient déjà été expulsées d'Allemagne.

Au cours de cette période, dix personnes soupçonnées de trafic d'êtres humains ont été arrêtées, et 114 mandats d'arrêt ont été délivrés à leur encontre. De plus, 17 suspects affiliés à des groupes extrémistes, y compris des islamistes, des gauchistes et des droitiers, ont été placés en détention.

Les opérations de contrôle frontalier se poursuivent aux frontières terrestres allemandes depuis lundi, conformément aux instructions du ministre de l'Intérieur Nancy Faeser, dans le but de freiner la migration incontrôlée. L'opération s'étend à la France, au Luxembourg, aux Pays-Bas, à la Belgique et au Danemark. Ces contrôles frontaliers, à la fois mobiles et fixes, sont initialement prévus pour durer six mois jusqu'à mi-mars, avec la possibilité d'être prolongés.

Selon "Die Welt am Sonntag", 182 tentatives de franchissement illégal de la frontière ont été identifiées à la frontière occidentale concernée entre samedi et jeudi. Parmi eux, 100 ont été empêchés en étant refoulés. La source d'information s'est basée sur des statistiques internes de la police fédérale. Le ministère de l'Intérieur n'a pas souhaité commenter ces chiffres.

Le journal a révélé que 3 626 demandes d'asile avaient été déposées aux frontières terrestres allemandes entre lundi et jeudi. La semaine précédente en avait enregistré 3 581, et la semaine précédente encore 3 063. Les demandeurs d'asile peuvent déposer une demande à leur arrivée ou peu de temps après. Des contrôles frontaliers fixes ont été en vigueur depuis longtemps aux frontières allemandes avec la Pologne, la République tchèque, l'Autriche et la Suisse. Le ministère de l'Intérieur a rapporté que depuis la mise en place de ces contrôles frontaliers étendus en octobre 2023, environ 52 000 entrées non autorisées ont été enregistrées, et environ 30 000 personnes ont été refoulées.

Des passeurs ont tenté d'exploiter ces mesures de contrôle frontalier en essayant de faire passer 15 personnes à travers la frontière franco-allemande, mais ils ont été arrêtés par la patrouille frontalière. Par la suite, ces passeurs ont été inculpés de trafic d'êtres humains et risquent d'être expulsés d'Allemagne.

