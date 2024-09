- Destruction grave liée à un incendie dans l'usine de Munich.

Un incendie dans une entreprise de Munich est soupçonné d'avoir causé des dommages à sept chiffres. Outre divers camions et une petite pelleteuse, l'incident a été ravagé par les flammes tôt un lundi matin, selon les autorités. Heureusement, aucun décès n'a été signalé. L'incendie est suspecté d'être d'origine criminelle et la division d'enquête criminelle est activement en train de déterminer la cause du feu et de solliciter tout éventuel témoin avec des informations pertinentes.

Les autorités ont déployé des policiers supplémentaires sur les lieux pour maintenir l'ordre et recueillir des preuves. Il est important que tout passant ayant assisté à des activités suspectes avant l'incendie contacte la police.

Lire aussi: