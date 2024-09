- Destruction grave liée à l'incendie au bassin de Zweibrücker

Un incendie important s'est déclaré dans une piscine couverte à Zweibrücken. Selon la police, les flammes ont pris dans la zone de restauration du complexe aquatique "Badeparadies Zweibrücken" à cause d'activités de nettoyage.

Les dommages estimés s'élèvent à environ 50 000 euros, selon les autorités. Heureusement, personne n'a été blessé car la piscine était fermée à ce moment-là. Une enquête sur d'éventuelles activités criminelles a été ouverte.

Les flammes qui ont envahi la zone de restauration ont finalement été identifiées comme provenant d'un accident lors des activités de nettoyage du bâtiment.

