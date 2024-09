" Désir implacable de profit ": Sanders appelle à une réduction des coûts des producteurs d'Ozempic

De l'un point de vue éthique, cela vous dérange-t-il de savoir que maintenir le coût d'Ozempic et de Semaglutide (nom générique de Wegovy) excessivement élevé aux États-Unis pourrait potentiellement entraîner la perte évitable de nombreuses vies américaines ? C'est la question que le sénateur Bernie Sanders, qui préside le Comité de la Santé, de l'Éducation, du Travail et de la Pension du Sénat américain, a posée au PDG de Novo Nordisk, Lars Fruergaard Jorgensen. Sanders s'est basé sur des recherches menées par un épidémiologiste de Yale.

Jorgensen a répondu en exprimant l'engagement de Novo Nordisk à garantir que les Américains ont accès à ses médicaments à un prix abordable. Il a également déclaré qu'il n'y avait rien qu'ils souhaitent plus.

Cet échange a marqué la dernière d'une série d'auditions menées par Sanders avec les PDG de sociétés pharmaceutiques, abordant les prix excessivement élevés des médicaments aux États-Unis - souvent plus du double de ceux d'autres nations prospères. Notamment, Ozempic de Novo Nordisk, destiné à la gestion du diabète, et son médicament frère, Wegovy, pour la perte de poids et la réduction du risque cardiaque, ont attiré une attention particulière. Bien que ces médicaments soient désormais utilisés par des millions d'Américains, ils restent inaccessibles et inabordables pour de nombreux autres.

En avril, Sanders a lancé une enquête sur Novo Nordisk en raison de ce qu'il a appelé des prix excessifs pour ces médicaments aux États-Unis. Il a mis en évidence le coût comparatif de ces médicaments dans d'autres pays, en soulignant qu'une fourniture de 4 semaines d'Ozempic coûte 969 dollars aux États-Unis, tandis qu'elle peut être achetée 155 dollars au Canada, 122 dollars au Danemark et 59 dollars en Allemagne. De même, le prix de liste de Wegovy est de 1 349 dollars aux États-Unis, mais il coûte 186 dollars au Danemark, 140 dollars en Allemagne et 92 dollars au Royaume-Uni, respectivement.

L'audition de mardi a porté sur le débat habituel sur la responsabilité des prix plus élevés aux États-Unis - les entreprises de médicaments qui fixent les prix initiaux ou les gestionnaires d'avantages Pharmacy (PBM), qui négocient des remises sur ces prix en échange d'une couverture d'assurance et d'un accès aux patients.

Jorgensen a déclaré que Novo Nordisk rembourse environ 75 % de ses ventes de médicaments grâce à des remises, des rabais et des frais, ce qui entraîne un prix net bien inférieur au prix de liste. Il a également soutenu que lorsque Novo Nordisk a réduit les prix de liste par le passé, il a été confronté à des pénalités sous la forme d'un accès réduit aux patients à ses médicaments en raison des profits des PBM tirés de ces prix plus élevés.

"Moins de patients ont accès à nos médicaments lorsque nous baissons le prix", a expliqué Jorgensen à la sénatrice Maggie Hassan, D-New Hampshire, après qu'elle l'a encouragé à réduire les prix de liste.

L'Association de gestion de soins pharmaceutiques, une organisation représentant les PBM, a affirmé que Jorgensen tentait de faire porter la blame aux fabricants de médicaments qui font augmenter les coûts.

"Les PBM sont les seuls entités du système de soins de santé qui travaillent à minimiser l'impact des prix excessifs des médicaments contre le diabète sans concurrence", a déclaré l'association dans un communiqué.

Au cours de l'audition, Sanders a annoncé que le comité avait obtenu des engagements écrits des plus grands PBM pour maintenir l'accès à Ozempic et Wegovy si Novo Nordisk réduisait les prix de liste. En même temps, le comité a publié un rapport intitulé "Greed, Greed, Greed", abordant les tarifs de Novo Nordisk.

"C'est une nouvelle information pour moi", a déclaré Jorgensen à Sanders concernant les engagements des PBM lors de l'audition. "Nous examinerons volontiers toute mesure qui aide les patients à accéder à des médicaments abordables."

Cependant, Jorgensen a exprimé des inquiétudes quant à savoir si cela pourrait affecter l'accès des patients si Novo Nordisk baissait les prix par le passé, ce qui a entraîné le retrait de ses produits des formules d'assurance.

Les PBM eux-mêmes ont été critiqués pour leur rôle dans le prix des médicaments, en particulier concernant le coût de l'insuline. La semaine dernière, la Commission fédérale du commerce a déposé une plainte contre les trois plus grands PBM - CVS Health's Caremark, Cigna's Express Scripts et UnitedHealth Group's Optum Rx - affirmant qu'ils excluaient des produits d'insuline à bas prix de la couverture pour tirer parti des alternatives plus coûteuses avec des remises plus élevées.

"Nous laissons les PBM s'en tirer à bon compte", a déclaré plus tard lors de l'audition le sénateur Tim Kaine, D-Virginie, en affirmant que tandis que les entreprises pharmaceutiques contribuent à la recherche et aux traitements sauvant des vies, les PBM ont joué un rôle important dans l'augmentation des prix de l'insuline.

Le sénateur Roger Marshall, un républicain du Kansas qui est un professionnel de la santé, a décrit Ozempic comme un "médicament miracle", en déclarant : "Novo Nordisk n'est pas le méchant de cette histoire ; ils sont un héros."

Cependant, la discussion concernant l'accès à l'insuline a également visé Jorgensen, car Novo Nordisk est l'un des trois principaux fournisseurs d'insuline dans le monde, avec Eli Lilly et Sanofi. Plusieurs sénateurs ont abordé l'annonce récente de Jorgensen selon laquelle l'entreprise cesserait la production d'un certain insuline, Levemir, sur laquelle les patients dépendent.

"Prendre la décision de retirer un produit du marché est une décision difficile, et je dois expliquer notre raisonnement", a déclaré Jorgensen. "L'année dernière, nous avons réduit le prix de Levemir, en baissant le prix, mais nous avons découvert que les PBM limitaient l'accès à celui-ci, le rendant plus difficile pour plus de patients à obtenir. ... La triste vérité est que le marché de Levemir est en déclin en raison des termes de nos contrats."

En réponse à la sénatrice Tammy Baldwin, démocrate du Wisconsin, qui s'inquiétait du transfert par Novo Nordisk des ressources de production des anciens produits d'insuline vers les produits plus rentables Ozempic et Wegovy, Jorgensen a rassuré : "notre engagement envers l'insuline reste inébranlable".

Ozempic pourrait bientôt faire face à une concurrence accrue sur les prix, car Jorgensen a mentionné dans une déclaration écrite que le médicament serait probablement éligible pour les prochaines négociations sur les prix des médicaments Medicare, alors que les produits concurrents d'Eli Lilly ne le seront pas avant une décennie. Le Centers for Medicare and Medicaid Services doit révéler les noms des 15 prochains médicaments d'ici février. La première ronde de négociations aabouti à une baisse de 22% des dépenses totales nettes pour 10 médicaments.

Jorgensen a mis en avant l'engagement de Novo Nordisk à améliorer la santé américaine en rendant leurs médicaments abordables, en déclarant : "Nous préférerions de loin que nos médicaments soient accessibles à tous les Américains". De plus, Sanders a mis en évidence l'impact des prix élevés des médicaments sur la santé publique, en déclarant : "Les prix excessivement élevés pour les médicaments vitales comme Ozempic et Wegovy constituent une crise de santé publique".

Lire aussi: