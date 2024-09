Deshaun Watson, le quart des Browns de Cleveland, exprime son choc face à l'accusation d'agression sexuelle récente portée contre lui.

Le lundi, une femme identifiée comme "Jane Doe" par CNN a affirmé que Watson l'avait agressée sexuellement dans sa résidence avant un rendez-vous galant prévu en octobre 2020.

La jeune femme de 28 ans a partagé ces informations avec les journalistes lors de leur réunion de presse hebdomadaire le mercredi. Watson a déclaré avoir découvert l'action en justice en même temps que tout le monde.

Plus tôt dans la journée, l'avocat de Watson, Rusty Hardin, a publié un communiqué affirmant que l'ancien premier choix de draft "répudie fermement" les allégations. Il a également déclaré : "Nous lui avons demandé de ne pas faire d'autres commentaires pendant que cette affaire suit son cours dans le système judiciaire, mais nous sommes confiants qu'il sera acquitté à terme."

Hardin a également déclaré : "Nous nous préparerons à défendre cette affaire en justice lorsque le moment sera venu, mais nous avons choisi de ne pas la défendre dans les médias. Nous demandons patience pendant que le processus judiciaire suit son cours. Entre-temps, Deshaun se concentrera sur le football."

Buzbee, l'avocat de la partie plaignante, a répliqué au communiqué de Hardin le mercredi, accusant Watson de mentir en affirmant ne pas connaître les dernières allégations. Buzbee a affirmé : "Nous savions que cette affaire était la plus grave et la plus grave à ce jour portée contre Watson, et notre cliente, qui a été profondément traumatisée par ces événements, souhaitait négocier une résolution privée."

Cependant, Buzbee a poursuivi : "Malheureusement, l'équipe de Watson ou peut-être ses avocats étaient incapables ou peu disposés à accorder à cette affaire l'attention qu'elle méritait. ... Watson était au courant de cette victime et de ses allégations immédiatement après qu'elles se soient produites et on lui en a rappelé à nouveau lorsque nous avons déposé la première plainte en behalf des autres victimes."

Interrogé sur le communiqué de son avocat, Watson a déclaré : "Le communiqué représente notre position, et tout ce qu'il a déclaré là-bas correspond à ce que je ressens et à l'approche que nous adoptons dans ce processus."

Watson et les Browns sont censés affronter les Jacksonville Jaguars à l'extérieur le dimanche. Interrogé sur la façon dont il parvient à éviter que cela ne devienne une distraction, Watson a déclaré : "Je me concentre sur les choses fondamentales - quand je pénètre dans ce bâtiment, je me concentre sur le fait de devenir le meilleur quarterback possible, sur le plan de jeu et sur l'amélioration par rapport à la semaine précédente afin que nous puissions remporter la victoire."

En 2022, la NFL et l'association des joueurs de la NFL ont convenu de suspendre Watson pour 11 matchs de saison régulière sans compensation et de lui infliger une amende de 5 millions de dollars après qu'au moins 24

