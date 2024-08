- Desert qualifie l'attaque au couteau de " terrorisme "

Le Premier ministre de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Hendrik Wüst (CDU), a qualifié l'incident de coups de couteau à Solingen d'acte terroriste. "Cet incident a touché le cœur de notre nation, cet incident était conçu pour inspirer la peur", a déclaré le chef du gouvernement lors d'une visite à Solingen. "Il s'agit d'un acte de terrorisme, un acte de terrorisme visant à menacer la sécurité et la liberté de notre nation et aussi contre le style de vie que nous défendons ici", a-t-il précisé.

La Rhénanie-du-Nord-Westphalie restera ferme. "Nous ne nous laisserons pas intimider par la terreur et la haine. Nous protégerons notre mode de vie", a-t-il insisté. Initialement, il a également noté: "Nous n'avons pas tous les détails, nous ne savons pas encore beaucoup."

