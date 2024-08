- Desert informe le parlement de l'État sur l'incident à Solingen

À la suite de l'attaque présumée d'un islamiste à Solingen, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, le ministre-président Hendrik Wüst (CDU) mettra à jour le parlement régional sur les développements actuels ce vendredi à 10h00. La administration de l'État a demandé cette séance spéciale. Au début de la séance parlementaire, les parlementaires rendront hommage aux victimes de l'attaque en observant une minute de silence.

Wüst a qualifié l'incident de poignardage du vendredi précédent comme l'un des événements les plus marquants de l'histoire de l'État. Les erreurs doivent être identifiées et des conséquences tirées, a souligné le chef de l'administration noire-verte. Il y a encore des questions sans réponse.

Jeudi, en réponse aux demandes des factions de l'opposition SPD et FDP, le Comité de l'Intérieur et de l'Intégration du parlement régional a tenu une réunion extraordinaire pour discuter des conséquences de l'attaque.

Appels à la responsabilité

During the attack, a man brutally killed three individuals and injured eight others with a knife on a city festival night in Solingen. The alleged perpetrator is the 26-year-old Syrian Issa Al H., currently in police custody. The Federal Prosecutor's Office is investigating him for homicide, as well as suspected associations with the terrorist organization Islamic State (IS).

Le suspect est entré en Allemagne par Bulgarie à la fin de l'année 2022. Selon les réglementations de l'asile de l'UE, il aurait dû être renvoyé en Bulgarie. Malheureusement, cela n'a pas été fait en raison de la disparition de l'homme à la date prévue en juin 2023. Wüst a demandé une enquête sur le retour manqué.

De plus, le chef du gouvernement a proposé une vérification des avantages accordés aux demandeurs d'asile dont les demandes ont été refusées. Il a suggéré de raccourcir la période entre la décision de déportation et la déportation effective. Lors d'une visite à Solingen aux côtés du chancelier Olaf Scholz (SPD) lundi, Wüst a reconnu les défis auxquels sont confrontées les autorités locales pour déporter des personnes, même en Europe. Il a souligné l'importance de rendre possible la déportation de personnes vers certaines parties de la Syrie et de l'Afghanistan.

Wüst abordera également le Landtag des mesures prises pour prévenir de tels incidents à l'avenir. Le cas du suspect sera longuement discuté lors de la prochaine séance du Landtag, offrant une plateforme pour la responsabilité et les discussions sur les politiques actuelles de l'asile.

