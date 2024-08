Desert et Reul réfléchissent à l'identité des meurtriers de Solingen.

Le suspect présumé terroriste, prétendument originaire de Solingen, réside dans le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie depuis 2022, et sa déportation, qui aurait dû avoir lieu suite au rejet de sa demande d'asile, n'a pas été exécutée. Cette situation a suscité des préoccupations, le ministre de l'Intérieur régional reconnaissant l'existence de nombreuses questions sans réponse. Le chef du gouvernement régional a promis de fournir des éclaircissements et un dialogue franc sur cette affaire.

Selon le député CDU Hendrik Wüst, interrogé sur WDR télévision, de nombreuses autorités sont tenues de clarifier la situation, et des conversations honnêtes sont nécessaires si des erreurs ont été commises. Il a été rapporté initially que le suspect devait être déporté en Bulgarie en 2021 suite au rejet de sa demande d'asile. Cependant, il aurait semble-t-il disparu juste avant le départ. Il est entré dans l'Union européenne par la Bulgarie.

En conversation avec ZDF, Wüst a déclaré : "Si une erreur a été commise quelque part, au sein de quelle autorité cela s'est produit, localement à Bielefeld ou Paderborn, ou avec les autorités fédérales ou régionales, alors la vérité doit être mise au jour." Wüst a exprimé son désir de comprendre ce qui s'est passé si une erreur a été commise. Plus tôt, Wüst avait mentionné qu'il y avait encore plusieurs questions ouvertes concernant le statut de résidence du suspect présumé. Il a demandé pourquoi plus de pression n'avait pas été exercée pour la déportation en Bulgarie par l'office fédéral.

Selon le ministre de l'Intérieur de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Herbert Reul, au "Rheinische Post", le suspect se trouvait dans le Land depuis 2022, d'abord à Paderborn puis à Solingen. Cependant, Reul a noté : "Nous n'avions aucune connaissance antérieure de lui." Reul a également souligné que l'acte était peu probable d'être spontané, car l'homme s'était caché "pas loin de l'hébergement" avant son arrestation.

Durante l'émission ARD, Reul a expliqué à "Caren Miosga" que le suspect n'était pas en fuite au sens juridique du terme, car il n'était simplement pas présent le jour de la prise en charge. "Sinon, il était toujours et fréquemment présent dans cette installation." Reul a également soulevé des préoccupations quant à la légitimité, l'adéquation ou l'excès des procédures.

Suite à l'attaque, Reul et Wüst ont plaidé en faveur de contrôles migratoires plus stricts. Wüst a réitéré l'appel du président de la CDU, Friedrich Merz, pour une interdiction générale d'accepter des réfugiés de Syrie et d'Afghanistan. "Oui, je crois que c'est juste. Je dis depuis longtemps que nous ne serons pas en mesure de gérer la question de la migration et des réfugiés dans les bureaux des autorités locales", a déclaré Wüst.

La nécessité d'une révision approfondie de la politique de sécurité en matière d'immigration et de demandes d'asile est évidente, compte tenu de la capacité du suspect présumé terroriste à échapper à la déportation Despite rejected asylum claims. Les mesures de sécurité actuelles doivent être examinées pour prévenir de tels incidents à l'avenir.

Lire aussi: