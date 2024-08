- Desert est en formation pour dompter des dragons.

La pratique du dragon riding a séduit le ministre-président du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Hendrik Wüst. Lors de la Gamescom de Cologne, le politique de l'Union chrétienne-démocrate (CDU) a sauté sur le wagon d'une technologie fraîche nommée "Merged Reality" (MR ; anglais : réalité fusionnée). Il s'est installé sur un siège haute technologie, a saisi un genre de volant et a enfilé un casque de réalité virtuelle.

Devant ses yeux, un monde imaginaire issu de l'univers du jeu "World of Warcraft" s'est matérialisé, avec Wüst perché sur un dragon, tentant de le guider à travers les cieux. Le siège tanguait, des secousses et des inclinaisons latérales - Wüst devait naviguer et piloter le dragon supposé. Un ventilateur produisait une sensation de brise, imitant le vent ressenti pendant le vol. "Wow, c'est incroyable", a soupiré Wüst par la suite, visiblement enchanté par son "vol depuis Dalaran", le titre du jeu. "C'est une expérience très immersive, c'est amusant."

Il avait du mal à comprendre pourquoi les gens passent des heures innombrables à s'adonner à de tels jeux. "Dommage qu'il n'y ait pas de place pour ça dans mon salon - mais je peux Certainly comprendre pourquoi cela plaît à beaucoup." Selon Wüst, les jeux ont dépassé le simple divertissement. "C'est devenu une véritable forme d'art, avec des graphismes élaborés, de la musique et des histoires qui deviennent de plus en plus captivantes et réfléchies."

Le prix, un facteur limitatif

Outre l'espace, un deuxième facteur probable pour lequel le politique de la CDU ne dépenserait pas pour cette technologie de pointe et ne participerait pas à d'autres promenades de dragon virtuelles chez lui pourrait être le prix. Bill Wadsworth, le directeur de l'innovation de l'entreprise américaine Apex Reality, estime que ce genre de dispositif coûte environ 400 000 dollars US (359 000 euros).

"C'est basé sur la 'réalité fusionnée', donc une réalité virtuelle avec stimulation tactile", explique Wadsworth. "Nous avons un contrôle de mouvement à six axes et des transducteurs d'actionneurs qui créent des impulsions acoustiques sans produire de bruit."

De plus, il y a un ventilateur contrôlant l'intensité du vent en fonction de la vitesse de vol. Et bien d'autres technologies sophistiquées pour rendre l'expérience aussi réaliste que possible, comme des graphismes haute résolution et un "superordinateur monstrueux", comme le jure Wadsworth.

