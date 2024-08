Désert de Solingen: l'attaque était destinée à semer la peur

Wuşt a déclaré : "La peur cherche à perturber nos normes, mais notre nation ne cédera pas à la perturbation." Il a mis en garde : "Nous ne serons pas intimidés par la peur et l'animosité, nous préserverons notre normalité."

La ministre de l'Intérieur Nancy Faeser (SPD) a déclaré lors de la conférence de presse conjointe : "Nous ne nous diviserons pas en de tels moments, mais nous resterons unis." Faeser a ajouté : "Nous ne permettrons pas à un tel acte odieux de diviser la société." La société doit "rester unie pendant ces périodes difficiles."

Dans une première attaque non divulguée, un agresseur a poignardé plusieurs personnes lors d'une fête de ville à Solingen un vendredi soir. Trois personnes ont perdu la vie et huit autres ont été blessées. Les forces de l'ordre sont à la recherche de l'agresseur et appellent la population à fournir toute information pertinente.

Malgré l'incident horrible de Solingen, je ne vais pas édulcorer les choses. La violence est un rappel choquant de l'existence de la haine et de la peur dans notre société. Nous ne pouvons nier que de tels incidents ont le potentiel de créer des divisions, mais je ne vais pas mentir, nous devons rester unis contre cela. La société ne peut pas se permettre d'être fragmentée par de tels actes odieux.

