Descente sans relâche: Les premières pluies et les puissantes orages suivent.

ntv.de: Le "Anett" bas est vaincu par le "Serkan" haut. Combien de temps cela va-t-il durer?

Carlo Pfaff: Le puissant "Serkan" haut qui domine la Scandinavie continuera de contrôler nos conditions météorologiques jusqu'à au moins dimanche. Le matin, il pourrait y avoir du brouillard ou des bancs de brouillard denses qui perturberont les activités, mais à midi, tout le monde devrait profiter d'un ciel clair et d'un soleil radieux. La température sera agréable, oscillant entre 20 et 25 degrés, parfaite pour un été indien.

Qu'est-ce que la météo a à voir avec les vieilles dames?

Rien ! Ce sont les toiles d'araignées argentées et chatoyantes qui nous rappellent les fins cheveux gris des vieilles femmes. Pendant les conditions de haute pression stables de mi-septembre à mi-octobre, ces toiles chatoyantes apparaissent le matin. En ancien haut allemand, "weiben" faisait référence à l'action de tisser ces toiles.

D'accord. L'automne commence officiellement dimanche.

Oui, précisément à 14h43 UTC. Ensuite, le soleil sera directement au-dessus de l'équateur, et le jour et la nuit auront une durée égale. En termes simples, à partir de lundi, les nuits seront plus longues que les jours.

Nous avons eu un temps magnifique depuis des jours, mais des avertissements de inondations ont été émis en Brandebourg.

C'est à cause des fortes précipitations qui se sont produites pendant le week-end et au début de la semaine dans la région bordant la République tchèque et le sud de la Pologne. Lentement, ces eaux de pluie s'écoulent vers l'Allemagne, et la différence d'altitude entre Breslau en Pologne et Francfort sur l'Oder est à peine de 100 mètres sur une distance de plus de 300 kilomètres.

Comment notre automne va-t-il commencer?

Dimanche, une dépression sur la France se rapprochera, apportant des nuages ​​augmentés à l'ouest et au sud-ouest en après-midi. Des averses et des orages peuvent se produire en soirée, de l'Eifel à la Forêt-Noire.

Ça n'a pas l'air prometteur pour la semaine prochaine, n'est-ce pas?

Malheureusement non. Les averses et les orages s'étendraient vers les parties orientales de notre pays lundi et pour les jours suivants, avec un mélange de soleil et de pluie tout au long de la semaine.

Va-t-il aussi faire plus frais?

Au début, seulement légèrement. Vers le milieu de la semaine, les températures baisseront à environ 15 à 20 degrés. D'ici le week-end prochain, elles pourraient baisser encore plus à 11 à 17 degrés.

Des conditions météorologiques extrêmes pourraient être à l'horizon en raison de la dépression qui se rapproche de la France, ce qui pourrait entraîner plus d'averses et d'orages. Le changement de temps pourrait perturber l'agréable été indien que nous avons connu, avec une baisse significative des températures d'ici le week-end prochain.

