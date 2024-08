- Désaccomptage et évacuation de bombes à Dortmund

Désamorçage d'une bombe de la Seconde Guerre mondiale à Dortmund entraîne l'évacuation de 1 300 personnes, dont des résidents d'établissements de soins

Environ 1 300 personnes, dont des résidents d'établissements de soins, ont été évacuées avant le désamorçage d'une bombe de la Seconde Guerre mondiale à Dortmund. Un porte-parole de la ville l'a confirmé. Le désamorçage était prévu pour se dérouler aux alentours de midi.

Deux points suspects d'engins non explosés ont été découverts sur le site du parc Romberg avant un projet de construction de la ville. Le Service de désamorçage d'engins explosifs de l'administration régionale d'Arnsberg a mené des investigations sur les sites tôt le matin. Une bombe américaine non explosée de 250 kilogrammes avec une mèche a été jugée nécessaire pour le désamorçage. Par conséquent, les évacuations précédemment annoncées de la zone dangereuse ont commencé à 10h00. La deuxième suspicion n'a pas été confirmée.

Deux établissements de soins pour personnes âgées ont été touchés par l'évacuation, avec environ 300 personnes transportées vers un centre de soins, qui a également servi de point de rassemblement pour environ 1 000 résidents. Cependant, la ville avait précédemment appelé les personnes concernées à organiser des hébergements alternatifs pour le jour de l'opération, si possible.

La durée du désamorçage de la bombe non explosée était initialement incertaine, selon la ville de Dortmund. Après l'opération, les gens pourront retourner chez eux. Des perturbations de la circulation et des détours étaient attendus autour du site de l'opération. Le parc Romberg et le zoo de Dortmund sont restés fermés.

Des engins non explosés sont régulièrement découverts en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Cela est dû au fait qu'environ moitié des raids aériens en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale étaient concentrés dans l'actuelle NRW, le cœur industriel de l'Empire allemand. De grandes villes sur le Rhin et dans la région de la Ruhr étaient des cibles fréquentes. De nombreux bombes n'ont pas explosé et sont toujours enterrées dans le sol. Selon les chiffres officiels, le nombre de bombes de la Seconde Guerre mondiale découvertes a diminué ces dernières années. En 2023, un total de 167 bombes de la Seconde Guerre mondiale pesant au moins 50 kilogrammes ont été découvertes dans l'ensemble de l'État, comparé à 307 en 2019.

Au cours du processus de désamorçage, les résidents évacués ont été tenus informés de la situation par les autorités de la ville. Suite à un désamorçage réussi, l'ordre d'évacuation a été levé, permettant aux personnes évacuées de retourner chez elles.

