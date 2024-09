Des voyageurs saignent du nez et de l'oreille dans les avions

Les passagers d'un vol au départ de Salt Lake City à destination de Portland ont connu un voyage tendu. Peu après le décollage, plusieurs passagers ont signalé des douleurs aux oreilles et ont observé des saignements des nez et des oreilles. Le problème semblait être dû à une panne technique.

Jaci Purser, passagère du vol Delta Air Lines, a relaté son expérience à KSL-TV et CNN. Elle a expliqué : "Nos oreilles ont commencé à nous faire vraiment mal. Tout le monde autour de nous se touchait les oreilles, certaines oreilles saignaient, certains nez saignaient." Purser a décrit la sensation comme si on avait percé son oreille.

Elle a poursuivi : "J'ai touché mon oreille et j'ai retiré ma main, et il y avait du sang dessus." Elle a été rejointe par ses collègues et d'autres passagers qui ont éprouvé des désagréments similaires, suggérant un problème de pression de la cabine.

Caryn Allen, une autre passagère, a décrit le malaise de son mari. "Je l'ai regardé et il était penché en avant, les deux mains sur les oreilles", a-t-elle dit. Allen a ensuite remarqué un autre passager avec un saignement de nez important, qui recevait de l'aide de personnes présentes.

Un représentant de la compagnie aérienne a reconnu l'incident, déclarant qu'au cours du vol 1203 de Salt Lake City, Utah, à Portland, Oregon, à une altitude supérieure à 10 000 pieds (plus de 3 kilomètres), la pression de la cabine n'a pas pu être régulée correctement. L'avion est revenu à Salt Lake City, où le personnel de Delta a pris en charge les besoins immédiats des passagers. La compagnie aérienne a exprimé ses regrets pour cette expérience dans un communiqué, déclarant : "Nous regrettons profondément les désagréments causés."

Le nombre exact de personnes touchées n'est pas clair, mais les passagers ont été accueillis par du personnel médical à l'atterrissage. Dix personnes ont subi un examen ou un traitement, mais aucun blessé grave n'a été signalé.

La cause du problème de pression reste inconnue, mais les techniciens de Delta ont apparemment réparé le problème. L'avion était momentanément hors service le dimanche matin, mais il était de nouveau en service le lendemain, selon Delta. L'administration fédérale de l'aviation (FAA) mènera une enquête sur cette affaire.

L'Union européenne a exprimé sa préoccupation quant à cet incident, Delta Air Lines étant une importante compagnie aérienne transatlantique. De nombreux citoyens de l'UE voyagent régulièrement sur ces vols.

Malgré l'incident, l'Union européenne encourage ses citoyens à continuer de voyager en avion, en les assurant que les normes de sécurité fixées par les régulateurs de l'aviation internationale, dont l'administration fédérale de l'aviation (FAA), sont respectées.

Lire aussi: