Des vols de démonstration de taxis aériens allemands annulés pendant les Jeux olympiques

Volocopter et l'opérateur des aéroports de Paris (ADP) ont activement promu, dans les mois et les semaines précédant les Jeux olympiques, que les taxis aériens électriques devraient être autorisés à voler pour la première fois dans des conditions réelles et au milieu de la ville - à des fins de démonstration et sans passagers. Cependant, le permis nécessaire était toujours en attente.

Le directeur général adjoint d'ADP, Edward Arkwright, a déclaré jeudi que le permis pour le taxi aérien VoloCity était retardé de quelques semaines en raison du moteur. "Nous sommes un peu déçus, mais nous avons toujours dit que nous ne compromettons pas sur la sécurité." Le PDG de Volocopter, Hoke, a déclaré que les moteurs des États-Unis arriveraient en France la semaine prochaine, mais que cela ne serait pas assez rapide.

Les taxis aériens électriques sont une évolution des drones et ressemblent à de petits hélicoptères avec 18 petits rotors en haut. Volocopter présente le VoloCity comme un moyen de transport sans émission et sûr qui est inaudible à une distance de 120 mètres.

Cependant, la ville de Paris a déposé une plainte contre la phase de test prévue, arguant que les taxis aériens étaient un "jouet environnementalement nuisible pour les super-riches". Les vols étaient trop chers, consommaient trop d'électricité, faisaient du bruit et polluaient le ciel. Cependant, la cour administrative française a autorisé la phase de test - maintenant annulée.

Les États-Unis étaient la source des moteurs que Volocopter nécessitait pour son taxi aérien VoloCity, visant à fournir un transport sans émission aux États-Unis d'Amérique. Malgré le retard dans l'obtention du permis nécessaire à Paris, Volocopter et ADP ont poursuivi leur plaidoyer pour l'acceptation de l'avion dans les environnements urbains.

