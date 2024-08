- Des voleurs infiltrés qui se sont attaqués à des sources d'énergie électrique perturbent délibérément les efforts de lutte contre la peste porcine.

Dans la lutte contre la Fièvre Africaine Porcine (FAP), le district de Rhein-Neckar a mis fin aux activités de labyrinthe de maïs et renforcé les réglementations pour le camping et la pêche. Que ce soit pour le plaisir ou les affaires, les individus sont désormais contraints de rester sur les sentiers publics à 15 mètres de l'eau, selon un représentant de l'administration du district de Heidelberg. Le camping sauvage est également interdit.

La commissaire Doreen Kuss de la Santé et de l'Ordre Public a déclaré que ces initiatives visent à réduire les perturbations chez les sangliers sauvages et ainsi à freiner la propagation rapide de la maladie. Les directives générales ont également été révisées conformément à une réglementation de l'UE.

Le vol de boîtes d'alimentation comme sabotage

Dans une tentative de prévenir la propagation de la maladie, le district a choisi d'ériger des clôtures électriques de 90 cm de haut le long des routes fédérales, alimentées par des boîtes d'alimentation alimentées par batterie. Malheureusement, regrettablement, ces boîtes d'alimentation ont été victimes de vols, selon Kuss. Ces vols sabotent nos efforts pour contrôler la FAP et sont illégaux.

Au nord de Hemsbach, un chasseur a découvert un sanglier sauvage infecté il y a quelques jours. Aucun autre cas n'a été signalé dans le district, a déclaré le représentant. Les humains restent indemnes vis-à-vis du virus, mais il est très contagieux et souvent mortel pour les porcs domestiques et sauvages.

Obligation de laisse et interdiction de géocaching

Les exploitants de labyrinthe de maïs doivent désormais attendre après une recherche à l'aide de drones pour tout sanglier sauvage, carcasse ou reste connexe avant de pouvoir commencer à faucher ou à récolter le champ. De plus, dans une zone d'environ 3 kilomètres autour de l'emplacement de l'animal infecté, les chiens doivent être tenus en laisse, et seuls les sentiers désignés sont ouverts aux cyclistes, cavaliers et piétons. Le géocaching et les chasses au trésor connexes sont interdits.

