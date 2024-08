- Des voleurs impliqués dans un hold-up résistent aux arrestations

Deux individus liés au vol de joyaux précieux de la Green Vault historique n'ont toujours pas purgé leur peine. Les hommes de 28 et 31 ans n'ont pas comparu pour purger leur peine comme l'exigeait le Parquet de Dresde, comme l'a annoncé son porte-parole lundi. Au lieu de cela, ils ont tous deux déposé une demande de sursis temporaire, qui a été refusée. Le plus jeune des deux, appartenant au clan de Berlin Remmo, a vu son avocat faire appel d'une décision de justice, qui est toujours en cours d'examen. Le résultat de l'appel de l'autre individu est incertain - s'il ne fait pas appel, "il doit se rendre pour purger sa peine". Cela ne deviendra clair que lorsque le Parquet de Dresde recevra notification de son admission dans un établissement de détention ouvert.

En mai 2023, ces deux hommes ainsi qu'un parent, également condamné comme complice du clan de Berlin Remmo, ont été libérés temporairement pendant qu'ils purgeaient leur peine. Ils devaient se rendre le 19 août pour être placés dans un établissement de détention ouvert conformément au plan carcéral de Berlin. Les hommes de 28 et 31 ans ont été condamnés à cinq ans et dix mois et six ans et deux mois de prison, respectivement, avec 911 jours de détention préventive déduits.

Les voleurs de bijoux historiques frappent à nouveau

Le cambriolage audacieux au musée de Saxe le 25 novembre 2019 était l'un des plus grands vols d'art d'Allemagne. Les auteurs ont réussi à s'emparer de 21 pièces uniques de joaillerie en diamant et en saphir, causant plus d'un million d'euros de dommages. Ils ont même mis le feu à l'une de leurs voitures d'évasion dans le parking souterrain d'un immeuble résidentiel.

En mai 2023, le tribunal régional de Dresde a condamné cinq jeunes hommes d'un clan bien connu d'origine arabe de Berlin en lien avec le vol. Cette décision est maintenant confirmée. Quatre d'entre eux ont vu leurs mandats d'arrêt suspendus dans certaines conditions dans le cadre d'un accord qui comprenait le retour de la plupart des biens volés. Cependant, comme l'un d'entre eux avait encore une peine à purger, seuls trois ont été libérés temporairement. L'individu qui n'a pas coopéré a dû rester incarcéré. Le sixième prévenu, un cousin des co-prévenus, a été acquitté.

Malgré les nombreuses peines de prison prononcées pour leur implication dans le vol de bijoux historiques dans un musée, certains individus liés à l'affaire n'ont toujours pas purgé leur peine. Les visiteurs de musées doivent rester vigilants, car de tels incidents rappellent la menace persistante pour les artefacts culturels.

