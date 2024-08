- Des voleurs d'oiseaux non identifiés visent le zoo de Ueckermünde.

Inconnus ont dérobé de nombreux volatiles au zoo d'Ueckermünde. Plusieurs oiseaux tisserins et cailles ont été dérobés de leurs enclos, selon les autorités policières. Un soigneur de zoo a repéré l'intrusion lors de ses vérifications matinales le jeudi. Plusieurs enclos avaient été forcés. Au début, une tortue à crête était également portée disparue, mais elle a été retrouvée plus tard dans l'enclos adjacent avec des égratignures superficielles. La police et le zoo appellent à tout renseignement éventuel de témoins.

Les voleurs semblent avoir ciblé non seulement les espèces aviaires, car des rapports indiquent qu'une chouette était également parmi les volatiles manquants. La police invite la population à être vigilante pour tout signe de ces animaux disparus, car ils croient que les braconniers pourraient essayer de les vendre sur le marché noir.

Lire aussi: