- Des voitures de police et des hélicoptères en poursuite - les auteurs sont pris

Suite à une tentative d'effraction dans une station-service de Delmenhorst, la police a arrêté les deux suspects présumés. Dans le cadre des recherches pour retrouver les deux hommes, plusieurs voitures de police et un hélicoptère ont été déployés pendant la nuit de mardi à mercredi, selon une porte-parole de la police.

Les deux hommes, âgés de 41 et 45 ans, ont tenté d'entrer dans la station-service et ont endommagé la porte d'entrée principale. Lorsqu'une alarme s'est déclenchée, les hommes ont pris la fuite en voiture sur une autoroute fédérale en direction de Brême. L'équipage d'une patrouille voisine a pris en chasse les fuyards et a alerté des collègues supplémentaires.

Après un accident de voiture, l'un des hommes a pris la fuite à pied. Après son arrestation préliminaire dans la zone urbaine de Brême, les forces déployées ont découvert que le conducteur de 41 ans était sous l'influence de substances intoxicantes, n'avait pas de permis de conduire et conduisait une voiture volée. La police enquête maintenant sur les hommes, entre autres, pour tentative de cambriolage et de vol, ainsi que pour une interférence dangerous dans la circulation routière. L'ampleur des dégâts n'était initially pas claire.

Les suspects ont tenté de mettre en œuvre leurs activités criminelles dans une station-service voisine. Après leur arrestation, il a été découvert que le véhicule confisqué avait été volé dans une station-service.

Lire aussi: