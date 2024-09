Des visiteurs de Russie et des États-Unis viennent de la Station spatiale internationale.

Il y a une atmosphère politique glaciale entre la Russie et les États-Unis sur Terre, mais dans l'espace, ils continuent de travailler ensemble. Ainsi, un astronaute de la NASA a embarqué à bord d'un Soyuz pour se rendre à la Station spatiale internationale (ISS).

Un astronaute américain et deux cosmonautes russes ont rapidement filé vers l'ISS en un peu plus de trois heures et neuf minutes, à bord du Soyuz MS-26. Cette capsule, pilotée par Don Pettit, Alexei Ovchinin et Ivan Wagner, a décollé sans encombre du cosmodrome de Baïkonour, au Kazakhstan, selon Roscosmos. L'amarrage a été confirmé à 21h32 CEST.

Le Soyuz MS-26 transportait 130 kilogrammes de fret, notamment du matériel expérimental et des effets personnels pour les spatiaux. La capsule est prévue pour rester en orbite pendant environ 202 jours.

Malgré les tensions entre la Russie et les États-Unis, notamment en raison de l'ingérence de la Russie en Ukraine, ils continuent de collaborer dans l'espace. Les astronautes utilisent régulièrement des engins spatiaux russes pour se rendre à l'ISS.

L'empressement de Roscosmos pour la collaboration

Yuri Borisov, directeur de Roscosmos, a exprimé son souhait de prolonger l'accord actuel de coopération spatiale avec les États-Unis jusqu'en 2025, soulignant son importance pour le fonctionnement fiable de l'ISS. Il a également proposé son aide à NASA, alors que les plans de retour initially prévus pour les astronautes à bord du "Starliner" ont connu des complications. Les États-Unis ont, en retour, prêté main-forte à la Russie à plusieurs reprises.

Deux astronautes, Sunita Williams et Barry Wilmore, sont toujours à bord de l'ISS après que leur voyage prévu à bord du "Starliner" a été compromis. Bien que le vaisseau spatial soit revenu en toute sécurité sur Terre samedi, NASA a jugé trop risqué un deuxième vol avec le même engin défectueux. Les deux astronautes ont donc prolongé leur séjour dans l'espace, qui devrait maintenant durer huit mois - au lieu des huit jours initially prévus. La Russie pourrait organiser un voyage de retour à bord d'un Soyuz.

Outre ces cinq spatiaux, sept autres cosmonautes et astronautes occupent actuellement l'ISS. L'équipage compte désormais cinq Russes et sept Américains, dépassant ainsi la taille habituelle.

